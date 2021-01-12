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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: “Sözde Genel Başkana tavsiyemiz, gittiği bu yanlış yoldan geri dönmesi”

AK Parti Genel Başkanvekili , Genel Başkanı ’nun “sözde cumhurbaşkanı” ifadesine tepki gösterdi. Kurtulmuş, “Sözde Genel Başkana tavsiyemiz, gittiği bu yanlış yoldan geri dönmesi, demokrasiye, millet iradesine ve Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı gereken saygıya azami riayet göstermesidir” dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 12.1.2021 15:05 Son Güncelleme: 12.1.2021 15:05 ABONE OL
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: “Sözde Genel Başkana tavsiyemiz, gittiği bu yanlış yoldan geri dönmesi”
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından konu hakkında yaptığı açıklamada, "Cümle alemin nasıl CHP genel başkanı olduğunu bildiği Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı nefret dili siyaseti kirletiyor. Demokrasi ve milli irade hazımsızlığının dozunu her geçen gün artıran bu saygısız şahsı şiddetle kınıyoruz. Sözde Genel Başkana tavsiyemiz, gittiği bu yanlış yoldan geri dönmesi, demokrasiye, millet iradesine ve Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı gereken saygıya azami riayet göstermesidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini en yüksek mertebede koruyan Sayın Cumhurbaşkanımıza söz söyleyen bu şahsın Türkiye Cumhuriyeti'ni yabancılara şikayet ettiğini, onlardan aman dilediğini de çok iyi biliyoruz. Türkiye siyasetinin her seçimde kaybedeni Kemal Kılıçdaroğlu yalan ve iftiralara sarılarak içine düştüğü derin çukurdan çıkabileceğini sanıyorsa çok yanılıyor. Bu millet, bu zata sandıkta haddini bir kez daha bildirecektir" ifadelerini kullandı.
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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: “Sözde Genel Başkana tavsiyemiz, gittiği bu yanlış yoldan geri dönmesi”
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