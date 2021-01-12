Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Annelerin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Annelerin oturma eylemine bir aile daha katıldı

'da, terör örgütü tarafından kandırılıp dağa kaçırılan çocukları için İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelere, evlat nöbetinin 498'inci gününde, bir aile daha katıldı. Şu ana kadar 20 ailenin evladına kavuştuğu eylemde aile sayısı 185'e yükseldi.

Giriş Tarihi: 12.1.2021 12:14 ABONE OL
Annelerin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Terör örgütü tarafından kaçırılan evlatları için Diyarbakır'da oturma eylemi yapan annelere katılım sürüyor.

Oğlunu terör örgütü PKK'nın elinden kurtaran anne Hacire Akar'ın çağrısı üzerine 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Eylemin 498'inci gününde bir aile daha oturma eylemine katıldı. 7 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Şaban için oturma eylemine katılan anne Begihan Ağa, Van'dan gelerek oturma elemine katıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Annelerin oturma eylemine bir aile daha katıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA