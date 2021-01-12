Annelerin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Terör örgütü tarafından kaçırılan evlatları için Diyarbakır'da oturma eylemi yapan annelere katılım sürüyor.

Oğlunu terör örgütü PKK'nın elinden kurtaran anne Hacire Akar'ın çağrısı üzerine 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Eylemin 498'inci gününde bir aile daha oturma eylemine katıldı. 7 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Şaban için oturma eylemine katılan anne Begihan Ağa, Van'dan gelerek oturma elemine katıldı.