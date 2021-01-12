Aşı ve yüz yüze eğitimle ilgili son dakika gelişmeleri: Bir yandan test bir yandan aşı

Son dakika haberi: Çin aşıları cumadan itibaren vurulmaya başlanırken, 10 gün içinde gelecek olan Alman aşıları da iki haftalık teste tâbi tutulacak. Çin'den gelen 3 milyon doz koronavirüs aşısının incelemesi, bu hafta ortasında tamamlanacak. perşembe veya cuma gününden itibaren ilk aşıların vurulmaya başlayacağı belirtildi.

Aşıların Türkiye genelinde dağıtımına başlandı. Sağlık Bakanlığı daha önce aşı olacak sağlık personelinin belirlenmesi için ilgili kurumlara yazı göndermişti. Bu doğrultuda talep eden sağlık personeli ile 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara sırasıyla aşı yapılacak.