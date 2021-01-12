Aşılar bu araçlarla taşınacak

Çin aşıları onayın alınmasının ardından Sağlık Bakanlığı'na ait özel tasarlanmış iklimlendirme özellikli firigofirik araçlarla illere dağıtılacak. Araçlar Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'nda hazır bekletiliyor. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Dairesi Başkanlığı'ndan Dr. Tarkan Mustafa Yamanoğlu, "Araçlarımızın sıcaklığı, eksi 20 ile artı 20 derece arasında ayarlanabilir. Sıcaklık hem uzaktan hem de kayıtlı şekilde sürekli izlenebiliyor. İllerde soğuk hava depolarında koruma altına alınacak aşılar daha küçük araçlarla şehirlerin tüm noktalarına dağıtılacak" dedi.Alınması planlanan mRNA aşısının daha düşük sıcaklıklarda muhafaza edilmesi şartının hatırlatılması üzerine Yamanoğlu, "Çok düşük sıcaklıklarda taşınma sırasında esasen aracın soğutmasından ziyade ambalaj yapısı önemli. Genelde eksi 20'nin altında taşımalarda kuru buz kullanılıyor" diye konuştu.