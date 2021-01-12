Bakan Koca son dakika 12 Ocak koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Türkiye’de koronavirüs son durum ve vaka sayısı verileri...

Küresel anlamda etkilerini sürdüren ve 2020 yılının Mart ayında Türkiye'de ilk vakası teşhis edilen corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika haberleri geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika olarak günlük koronavirüs son durum verilerini duyurmayı sürdürürken dünya genelinde (covid-19) yeni koronavirüs belirtileri ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu gelişmelerle erken önlem almak isteyenler sağlık kuruluşlarında korona testi yaptırmayı da sürdürüyor. Ülkemizde Bakan Fahrettin Koca Twitter hesabından duyurulan bugünkü vaka sayıları ve 12 Ocak koronavirüs tablosu verileri merak ediliyor. Bu başlık altında 12 Ocak koronavirüs tablosu verilerine ulaşabilirsiniz…
Bakan Fahrettin Koca son dakika olarak Twitter hesabından açıkladığı 12 Ocak koronavirüs tablosu verileri ile güncel Türkiye vaka ve ölüm sayısı detayları şöyle;
İşte Bakan Koca'nın günlük korona son durum değerlendirmeleri...
Bugün tespit edilen 983 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra günlük hasta sayımız 1.000'in altına indi. Ağır hasta sayımız da azalmaya devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam ederek aşı uygulamasına geçeceğiz. Birlikte başaracağız.
Bugün tespit edilen 1.003 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki düşüş umut verici şekilde devam ediyor. Tedbir en büyük silahımız. Aşı programı başarıyla tamamlanana kadar kısıtlama ve tedbirlere tam uyum son derece önemli. Birlikte kazanacağız.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AB Büyükelçiler Toplantısı'nda yaptığı son dakika açıklamalarında yerli aşı çalışmalarına ilişkin;
"Salgın son haftalarda yeniden ivme kazanmış olsa da aşı çalışmalarında elde edilen başarılar umudumuzu artırıyor. Farklı kaynaklardan elde ettiğimiz aşıları vatandaşlarımıza gönüllük esasına dayalı olarak uygulamaya başlıyoruz. İnsan deneyi aşamasında olan yerli aşıları milletimizle birlikte tüm insanlığa sunacağız."
ifadelerini kullandı.
İşte yurttan ve dünyadan diğer tüm son dakika haberleri...
Coronavirüs 90 milyonu aşkın kişinin enfekte olmasına 2 milyonun üzerinde kişinin de hayatını kaybetmesine neden oldu. Covid-19 pandemisi tüm dünyada etkisini sürdürürken bilim insanlarından korkutan bir açıklama geldi. Ölüm oranı corona virüse göre çok daha yüksek olan ve Dünya Sağlık Örgütü'nün geniş bulaşıcı hastalıklar listesinde ilk onda yer alan bu salgına karşı uyarılar yapan uzmanlar virüsle ilgili yeni detayları paylaştı.
Yeni ortaya çıkan hastalıkların yüzde 75'i hayvanlardan insanlara geçiyor, yani çoğu zoonatik. Çin'deki bir hayvan marketinde satılan pangolinlerden kaynaklandığı düşünülen Covid-19 da farklı değildi. Ancak Covid-19 gibi, zoonotik hastalıklar da kendi eylemlerimiz nedeniyle insanlar için daha riskli hale geliyor. İklim, yaban hayatı yaşam alanlarına tecavüz ve küresel seyahat üzerindeki etkimiz, hayvan kaynaklı hastalıkların dolaşımına yardımcı oldu. Kentleşme, aşırı nüfus ve küresel ticaret ile birleştiğinde, bilim insanları gelecek yıllarda bizi farklı pandemilerin beklediği görüşünde.
Ntv'de yer alan habere göre; Araştırmacılar, Güneydoğu Asya'da tespit edilen Nipah virüsünün (NiV) gelecek yıllarda yeni bir salgının başlatabilme potansiyeli olduğunu düşünüyor. Ölüm oranı yüzde 75'e kadar çıkan hastalığın aşısı bulunmuyor. Wuhan'daki yeni tip corona virüs örnekleri ilk inceleyenlerden bir olan Taylandlı virolog, Supaporn Wacharapluesadee, Bangkok'taki Thai Kızılhaçı Gelişen Bulaşıcı Hastalık-Sağlık Bilimleri Merkezini yönetiyor.
Son 10 yıldır ise hayvanlardan insanlara sıçrayabilen hastalıkları tespit etmek ve durdurmak için dünya çapındaki Predict projesinde yer alıyor. Ancak, dünya Covid-19 ile boğuşurken bile, Wacharapluesadee şimdiden bir sonraki salgının peşinde... Binlerce yarasayı incelediği kariyeri oyunca, Wacharapluesadee ve meslektaşları birçok yeni corona virüs virüs türü keşfetti. Ancak, bilim insanı bunlar arasında kendisini en çok endişendireninin Nipah virüsü olduğunu açıkladı.
Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Koronavirüs aşılarının ortaya çıkması olumlu gelişmeler arasında yer alsa da, koronavirüsle ilgili korkutan haberler de gelmeye devam ediyor. lHong Kong Çin Üniversitesinde yapılan araştırmaya göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında bağırsak bakterileri, hastalığın süresi ve şiddetini etkileyebiliyor.
Bilim insanlarının yaptığı araştırmada, Kovid-19'un öncelikle bir solunum hastalığı olmasına rağmen, sindirim yolunun da hastalık sürecine dahil olduğunu gösteren kanıtlar bulundu.
Araştırma ekibi, sindirim sistemindeki mikrobiyomun Kovid-19'dan kurtulmayı nasıl etkileyebileceğini görmek için Hong Kong'daki iki hastanede tedavi edilen 100 hastadan alınan örnekleri inceledi.
Gut dergisinde yayımlanan araştırmada bağırsak bakterilerinin hastalarda bağışıklık reaksiyonunu ayarlayarak Kovid-19'un şiddetini belirlemede muhtemel etkileri olduğu ifade edildi.
Araştırmacılar kan örneklerinde enflamasyonla bağlantılı bazı moleküller yüksek seviyede bulunan hastaların aynı zamanda bağırsak bakterilerinde de dengesizlikler olduğunu tespit etti.
Çalışmada, "Bu sonuçlar, bağırsak mikrobiyota bileşiminin Kovid-19'a verilen bağışıklık tepkisinin büyüklüğü ve ardından doku hasarıyla ilişkili olduğunu ve bu nedenle hastalığın şiddetinin artması ya da azalmasında rol oynayabileceğini gösteriyor." ifadesi kullanıldı.