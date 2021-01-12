Bakan Koca son dakika 12 Ocak koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı ile son durum verileri...

Küresel anlamda etkilerini sürdüren ve 2020 yılının Mart ayında Türkiye'de ilk vakası teşhis edilen corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika haberleri geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika olarak günlük koronavirüs son durum verilerini duyurmayı sürdürürken dünya genelinde (covid-19) yeni koronavirüs belirtileri ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu gelişmelerle erken önlem almak isteyenler sağlık kuruluşlarında korona testi yaptırmayı da sürdürüyor. Ülkemizde Bakan Fahrettin Koca Twitter hesabından duyurulan bugünkü vaka sayıları ve 12 Ocak koronavirüs tablosu verileri merak ediliyor. Bu başlık altında 12 Ocak koronavirüs tablosu verilerine ulaşabilirsiniz…

SON DAKİKA - 12 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU VE VAKA SAYISI VERİLERİ

Bakan Fahrettin Koca son dakika olarak Twitter hesabından açıkladığı 12 Ocak koronavirüs tablosu verileri ile güncel Türkiye vaka ve ölüm sayısı detayları şöyle;