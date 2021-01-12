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Başkan Erdoğan hepsini dinledi, talimatı verdi: İnceleyelim, sıkıntı yoksa önünüzü açarız

Son dakika haberine göre; Başkan , 'daki Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü Tesisi açılışı töreni öncesi kendisiyle konuşmak isteyen amatör sporcuları dinledi. Erdoğan, amatör sporculara, "Bunu inceleteyim, bakalım. Kendim 16 sene amatör futbol oynadım. Bir bakalım herhangi bir sıkıntı yoksa önünü açarız." diyerek sorunla ilgileneceğini ifade etti.

AA
Giriş Tarihi: 12.1.2021 16:35 ABONE OL
Başkan Erdoğan hepsini dinledi, talimatı verdi: İnceleyelim, sıkıntı yoksa önünüzü açarız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüsten dolayı oynanmayan amatör futbol liglerinde top koşturan oyuncuların sorunlarını dinledi.

Ankara'daki Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü Tesisi açılışı töreni öncesi kendisiyle konuşmak isteyen amatör sporcularla bir araya gelen Erdoğan, pandemiden dolayı maçların on aydır oynanmadığını belirterek, "Bunu inceleteyim, bakalım. Kendim 16 sene amatör futbol oynadım. Bir bakalım herhangi bir sıkıntı yoksa önünü açarız." ifadelerini kullandı.

Bu durumun sadece Ankara için mi geçerli olduğunu, diğer yerlerde olup olmadığını soran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir sporcu, "Biz Türkiye genelinden geldik. Ardahan'dan Edirne... Şu anda bütün futbolcu kardeşlerimiz, size sesimizi duyurmak için dualarla geldik, çok şükür sesimizi duyurduk." diye cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra amatör futbolcularla ilgilenilmesi talimatını verdi.

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Başkan Erdoğan hepsini dinledi, talimatı verdi: İnceleyelim, sıkıntı yoksa önünüzü açarız
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