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Bunu hep yapıyor

Kılıçdaroğlu, daha önce de adeta terör örgütü ağzıyla konuşmuştu: Öksüz’ün MİT ajanı olduğu iddiası yalan çıkan Kılıçdaroğlu teröristlere “arkadaş”, ihanet girişimine de “kurgu” demişti

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Giriş Tarihi: 12.1.2021 ABONE OL
Bunu hep yapıyor
Seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "Sözde cumhurbaşkanı" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki yağarken Kılıçdaroğlu bunu ilk kez yapmıyor.
15 Temmuz'dan kısa bir süre sonra tavır değiştiren Kılıçdaroğlu, "Darbe girişimi kurguydu" iddiasını gündeme taşıdı. PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG için "Terör örgütü olarak değil, vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşum olarak görüyoruz" diye söz etti. Kılıçdaroğlu, Diyarbakır-Sur'da "Hendek kazıp, barikat kuran" PKK'lı teröristler için "Buradan hendek kazan arkadaşlara sesleniyorum" dedi.
Kılıçdaroğlu, 2016'da yaptığı bir açıklamada "Erdoğan, milletin anasını belleyenlerin adayıdır" şeklinde haddi aşan ifadeler kullandı.
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