Çıplak arama yalanına emniyetten görüntülü cevap

BOĞAZİÇİ Üniversitesi'nde protestolara katılan ve polise mukavemet ettiği için gözaltına alınan bazı şüphelilerin "Çıplak arama ve kötü muamele" iddialarına İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden görüntülü yanıt geldi. Saniyeler içerisinde yapılan aramalarda böyle bir durumun gerçekleşmediği vurgulandı. Görüntülerde şüphelilerin, diğer şüpheliler gibi seri bir şekilde içeri girip çıktığı görülüyor. Açıklamada, "İşlemlerin tetkiki ve yakalama/üst arama sırasındaki kamera kayıtları titizlikle incelendi. Görüntülerden de anlaşılacağı üzere bütün şüphelilerde olduğu gibi iddialarda bulunan şüphelilerin de üst aramaları çok kısa sürelerde tamamlandı. Bu kadar kısa süre içerisinde kıyafet çıkarılması ve tekrar giyilmesi kesinlikle mümkün değil. Asılsız ve mesnetsiz iddialarda bulunan şüpheliler hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulacak" ifadeleri kullanıldı.