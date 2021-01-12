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Darbeci zihniyetin ürünüdür

CHP liderinin hadsiz açıklamasına çok sayıda tepki geldi. AK Parti Sözcüsü : Bu açıklama darbeci zihniyetin ürünüdür

Eda IŞIK Eda IŞIK
Giriş Tarihi: 12.1.2021 ABONE OL
Darbeci zihniyetin ürünüdür
Tepkisini dile getiren siyasiler Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür dilemesi gerektiğine dikkat çektiler. Girdiği her seçimi kaybeden, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile işbirliği yapan Kılıçdaroğlu'na siyasilerden gelen tepkiler şöyle:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Kimin 'sözde' kimin 'özde' olduğuna millet karar verir. Bu zihniyetin demokraside ve milletin nezdinde yeri yoktur.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanına 'sözde' demek bu aziz milletin iradesine hakarettir.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Milletimizin teveccühüne mazhar olan bir lidere 'sözde Cumhurbaşkanı' demek, milli iradeyi yok saymaktır.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Millet iradesini yok saymaktır.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Kınıyor, sözün sahiplerini özür dilemeye davet ediyorum.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Kimin 'sözde' kimin 'özde' olduğuna milletimiz karar vermiştir.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: 'Sözde Cumhurbaşkanı' ifadesinin zararı, Anayasa'ya göre ve millet iradesiyle seçilen bir Cumhurbaşkanı'na değil, sözün sahibinedir. Her kurumu itibarsızlaştırırsak devlet diye bir şey kalmaz. Cumhurbaşkanı bir realite, bir gerçektir.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanı'mıza 'sözde Cumhurbaşkanı' demek ancak darbeci zihniyetin bir ürünüdür. Muhalefet yapmak başka husumet üretmek başkadır. Seçimle iş başına gelen iradenin meşruiyetine saldırmak milletin kazanımlarına saldırmaktır.

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Darbeci zihniyetin ürünüdür
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