Darbeci zihniyetin ürünüdür

Tepkisini dile getiren siyasiler Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür dilemesi gerektiğine dikkat çektiler. Girdiği her seçimi kaybeden, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile işbirliği yapan Kılıçdaroğlu'na siyasilerden gelen tepkiler şöyle:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
Kimin 'sözde' kimin 'özde' olduğuna millet karar verir. Bu zihniyetin demokraside ve milletin nezdinde yeri yoktur.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan:
Ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanına 'sözde' demek bu aziz milletin iradesine hakarettir.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:
Milletimizin teveccühüne mazhar olan bir lidere 'sözde Cumhurbaşkanı' demek, milli iradeyi yok saymaktır.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:
Millet iradesini yok saymaktır.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:
Kınıyor, sözün sahiplerini özür dilemeye davet ediyorum.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:
Kimin 'sözde' kimin 'özde' olduğuna milletimiz karar vermiştir.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop:
'Sözde
Cumhurbaşkanı' ifadesinin
zararı, Anayasa'ya göre ve
millet iradesiyle seçilen bir
Cumhurbaşkanı'na değil, sözün
sahibinedir. Her kurumu itibarsızlaştırırsak
devlet diye bir şey
kalmaz. Cumhurbaşkanı
bir realite, bir gerçektir.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:
Cumhurbaşkanı'mıza 'sözde
Cumhurbaşkanı' demek ancak darbeci zihniyetin
bir ürünüdür. Muhalefet yapmak
başka husumet üretmek başkadır. Seçimle
iş başına gelen iradenin meşruiyetine saldırmak
milletin kazanımlarına saldırmaktır.