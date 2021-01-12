Darbeci zihniyetin ürünüdür

Tepkisini dile getiren siyasiler Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür dilemesi gerektiğine dikkat çektiler. Girdiği her seçimi kaybeden, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile işbirliği yapan Kılıçdaroğlu'na siyasilerden gelen tepkiler şöyle:Kimin 'sözde' kimin 'özde' olduğuna millet karar verir. Bu zihniyetin demokraside ve milletin nezdinde yeri yoktur.Ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanına 'sözde' demek bu aziz milletin iradesine hakarettir.Milletimizin teveccühüne mazhar olan bir lidere 'sözde Cumhurbaşkanı' demek, milli iradeyi yok saymaktır.Millet iradesini yok saymaktır.Kınıyor, sözün sahiplerini özür dilemeye davet ediyorum.Kimin 'sözde' kimin 'özde' olduğuna milletimiz karar vermiştir.'SözdeCumhurbaşkanı' ifadesininzararı, Anayasa'ya göre vemillet iradesiyle seçilen birCumhurbaşkanı'na değil, sözünsahibinedir. Her kurumu itibarsızlaştırırsakdevlet diye bir şeykalmaz. Cumhurbaşkanıbir realite, bir gerçektir.Cumhurbaşkanı'mıza 'sözdeCumhurbaşkanı' demek ancak darbeci zihniyetinbir ürünüdür. Muhalefet yapmakbaşka husumet üretmek başkadır. Seçimleiş başına gelen iradenin meşruiyetine saldırmakmilletin kazanımlarına saldırmaktır.