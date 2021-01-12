Eyüpsultan esnafına maddi destek

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 yüzünden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bilim kurulundan çıkan kararlar gereği yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgeleri doğrultusunda tedbir amaçlı bazı işyerleri kapatıldı, bazı işyerleri ise paket servis yapıyor. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, pandemi nedeniyle zor günler yaşayan esnafın yanında olup nakdi destek veriyor. Eyüpsultan'da dükkanını kapatmak zorunda kalan kahvehane, kıraathane, çay ocağı gibi iş yeri işleten esnaf ile servis şoförleri, kırtasiye, kafeterya, lokanta, paket servis ya da çay servisi yapan esnafa destek Başkan Deniz Köken'den geldi.



İŞ YERLERİ KAPALI OLANA BİN TL, PAKET SERVİSİ YAPANA 500 TL



Başkan Deniz Köken pandemi döneminde iş yerlerini kapatmak zorunda kalan esnafa bin TL, dükkanı açık olup paket servis yapan esnafa ise 500 TL nakdi yardımda bulunulduğunu belirtti.