Fahrettin Koca: Tedbir en büyük silahımız

Türkiye'dedün test yapılan 180 bin 303 kişiden 10 bin 220'sine Kovid-19 tanısı konulurken, 174 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 22 bin 981, dünkü hasta sayısı bin 3, ağır hasta sayısı ise 2 bin 783 olarak açıklandı. 10 bin 301 kişinin daha tedavisinin/ karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 208 bin 451'e ulaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter paylaşımında "Ağır hasta sayısındaki düşüş umut verici şekilde devam ediyor. Tedbir en büyük silahımız. Aşı programı başarıyla tamamlanana kadar kısıtlama ve tedbirlere tam uyum son derece önemli. Birlikte kazanacağız" ifadesini kullandı.