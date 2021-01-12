Hakaret hıyanet hürmetsizlik

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sözde Cumhurbaşkanı" tanımlamasına sert tepki gösterdi. Bahçeli, "ABD'nin seçilmiş Başkanı'na ve seçim sonuçlarına saygı duyan, ama Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na sözde diyen CHP Genel Başkanı'nın hukuka ve milli iradeye savaş açması kendisini bekleyen makûs sondan da asla kurtaramayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı'na sözde demek öz itibarıyla Türk milletine, demokrasi kültürüne, milli egemenlik ilkelerine hakarettir, hıyanettir, hürmetsizliktir" İfadelerini kullandı. Bahçeli'nin yazılı açıklaması şöyle:Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanmasına itiraz edenlerin, sırtlarını dönerek şovmenlik yapanların, terör örgütleriyle aynı kümeye girenlerin 6-8 Ekim olaylarından ders almaları, sivil itaatsizlik çarpıklığına özenmemeleri samimi tavsiyemdir. Terör örgütlerinin tazyik ve tahrikleriyle "Üniversitelere kayyum istemiyoruz" temalı protestolarla ABD'deki Kongre işgalinin aynı döneme denk gelmiş olması dikkat çekici ve tek kaynaktan beslenen bir eylem türüne işaret etmektedir.Ayrıca 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nin ardından CHP adayı etrafında şekillenen ve sokak tartışmalarıyla temellenen tehlikeli söylemler, 3 Kasım 2020 ABD Başkan Seçimi'nden sonra tetiklenen kavga ve kutuplaşma ortamıyla amaç-araç itibarıyla farklı görülmemelidir.Türkiye Cumhuriyeti sokakta kurulmamış, sokak sokak eylem yapan görevli ajanlara rehin bırakılmayacaktır.ABD'nin seçilmiş Başkanı'na ve seçim sonuçlarına saygı duyan, ama Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na sözde diyen CHP Genel Başkanı'nın hukuka ve milli iradeye savaş açması kendisini bekleyen makus sondan da asla kurtaramayacaktır.Sayın Cumhurbaşkanı'na sözde demek öz itibarıyla Türk milletine, demokrasi kültürüne, milli egemenlik ilkelerine hakarettir, hıyanettir, hürmetsizliktir.Zalimlerin ve Türkiye düşmanlarının yeminli sözcüsü olan Kılıçdaroğlu, FETÖ'ye, PKK'ya, MLKP'ye, DHKP-C'ye tutunmaktan, bu hain örgütlerle yol yürümekten derhal vazgeçmeli.