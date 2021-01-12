Hakkari'de eylem yapan anneler konuştu! "PKK anneleri mezar taşlarına bakmaya mahkum etti"

Diyarbakır'da 3 Eylül 2019 tarihinde HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin bir bölümü oturma eylemlerini Hakkari HDP il binası önünde devam ettiriyor. Özellikle Hakkari ve ilçelerinde yaşayan ve çocukları PKK tarafından zorla kaçırılan aileler, çocuklarını geri almak için Hakkari'deki HDP binası önünde eylem yapma kararı aldı. Aileler SABAH'a konuştu: "HDP ve PKK el birliği ile anneleri mezar taşlarına bakmaya mahkûm etti. Artık anneler ağlamasın istiyoruz. Çocuklarımızı bize geri verene kadar buradaki eylemimizi sürdüreceğiz. Ölene kadar HDP'nin peşindeyiz. HDP'nin tek siyaseti Kürt halkına soykırım yapmak"

Yıllardan bu yana terör örgütü PKK, HDP aracılığıyla bölgedeki çocukları zorla kaçırarak dağa götürüyor. Annelerin, PKK'nın elindeki çocuklarını almak için 3 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır HDP İl Binası önünde başlattığı oturma eylemi sürerken, Hakkarili aileler, Diyarbakır'daki eylemlerini Hakkari HDP İl Binası önünde sürdürüyor. Hakkari ve ilçelerinde yaşayan yaklaşık 15 ailenin katılımıyla süren oturma eyleminde aileler çocuklarını PKK'nın elinden almakta kararlı... Terör örgütü kimini 15-16 yaşında iken kaçırdı, kiminin ise engelli olup, olmadığına bile bakmadı. Örgüt sadece kaçırdığı çocukların hayatını karartmakla kalmadı, aile facialarına da neden oldu. SABAH'a konuşan gözü yaşlı aileler yaşadıklarını anlattı:

ÖNCE BABAMI, SONRA KARDEŞİMİ KAÇIRDILAR

*Mehmet Sıdık Çiftçi (38) zihinsel engelli kardeşi Rahim Çiftçi'nin Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Soğuksu köyünden 5 yıl önce PKK'lılar tarafından kaçırıldığını ifade etti. Ağabey Çiftçi, "Kardeşim kaçırıldığında 15 yaşındaydı. Fizik tedavi için sürekli merkeze gider gelirdi. Köye gelip zorla kaçırdılar kardeşimi. Biz teröristlerden bu zamana kadar çok çektik. Başımıza getirmedik iş bırakmadılar. Teröristler yıllar önce de babamı kaçırdı. Babamı ayağında terlikle evden zorla çıkarıp götürdüler. 3 ay boyunca bırakmadılar. Yüklü miktarda para istediler. Elde avuçta ne varsa satıp babamızı kurtardık. Daha sonra da kardeşimi kaçırdılar. Bunlara dayanamayan annem kalp krizi geçirdi ve vefat etti. Yine bu yaşananlardan dolayı kız kardeşim de üzüntüden kalp krizi geçirip öldü.

Kardeşimi kaçırdıkları günden bu yana 5 yıl geçti ve biz o günden bu yana haber alamıyoruz. Kim bilir ne amaçla kullanacaklar kardeşimi. Belki de canlı bomba olarak kullanacaklar." Dedi.

BİZ SADECE ÇOCUKLARIMIZI İSTİYORUZ

Çiftçi Diyarbakır'da da oturma eylemi yaptıklarını söyleyerek, "Para için bu eylemi yaptığımızı söyleyenler oldu. Biz sadece çocuklarımızı istiyoruz. Sonuna kadar bu eylemi yapacağız" diye konuştu.

"PKK, ANNELERİ MEZAR TAŞINA BAKMAYA MAHKUM ETTİ

*Aysel Bozkurt (38), PKK tarafından kaçırılan 17 yaşındaki kuzeni Süleyman Çetinkaya için eylem yaptığını belirtti: "Kuzenim 30 Ağustos 2019'da kayboldu. 3 gün sonra Diyarbakır HDP il binası önünde oturma eylemi başlattık. Eylemi başlatmamızın ardından kuzenim telefon açtı Suriye'de olduğu söyledi. Kaçırıldığını söyledi. Tehdit altında olduğu için çok fazla konuşamadı.

PKK anneleri mezar taşlarına bakmaya mahkum etti. Bu annelerin kaderi değil. Biz çocuklarımızın PKK tarafından kaçırılmasını ve piyon olarak kullanılmasını istemiyoruz. HDP Kürt çocuklarını altın tepside PKK'ya sunuyor. HDP 30 yıldır Kürt halkı üzerinde siyaset yapıyor. HDP ve PKK 30 yıldır bize 3 şey öğretti. Birincisi çocuklarımız kaçırıp dağa göndermeleri, ikincisi çocuklarımızın zihinlerini yıkayarak eline taş ve molotof vererek sokağa dökmesi, üçüncüsü ise annelerimizi mezar taşlarına bakmaya mahkum etmesi. HDP'nin bize verdiği tek şey bu. Tek siyasetleri bu, Kürt halkına soykırım yapmak"

15 YAŞINDAKİ ENGELLİ KIZIMI KIZIM KAÇIRDILAR

*68 yaşındaki Esmer Koç ise 7 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan kızı Zübeyde Koç için oturma eylemi yapıyor. Anne Esmer Koç, şunları anlattı: "Kızım 4 kişi tarafından kandırılarak dağa kaçırıldı. Kızımı kandıran HDP'liler şu an Van'da cezaevinde. Ben yıllardır kızımın hasretini çekiyorum. Buna sebep olanlarda cezalarını çeksin istiyorum. HDP'li milletvekillerinin çocukları dağda ölmüyor neden bizim fakir ve fukaranın çocukları dağda ölüyor. Bizler kardeşiz bir vatanda yaşıyoruz. Bizim bayrağımız, devletimiz birdir. HDP neyse PKK da odur. Ölene kadar HDP'nin peşindeyiz. Kızım 15 yaşında engelli bir kızdı. Engelli bir kız çocuğunun dağda ne işi var"

PKK NİŞANLI KIZI KAÇIRDI

*Henüz 16 yaşında ve nişanlı iken dağa kaçırılan ablası için mücadele veren Ayşe Fırat ise şunları söyledi: "Ablam 2015 yılında Hakkari Yüksekova'nın Güldalı köyünde kaçırıldı. 5 yıldır ablamın geri gelmesi için çalışıyoruz. Ablam nişanlı ve henüz 16 yaşındaydı. Annem yeterince üzüldü. Bu kadar gözyaşı yeter."