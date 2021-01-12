HDP'li vekilden FETÖ elebaşı Gülen'in Kürtçeye çevrilmiş kitapları çıktı

ÖCALAN BASKILI KIYAFETLER



HDP MYK Üyesi olan Dilek Yağlı 'ya ait flash bellekte yapılan incelemede çok sayıda örgüte ait fotoğraf olduğu tespit edildi. PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye ülkesi uzantısı olan YPG silahlı terör örgütü mensuplarına ait fotoğrafların yer aldığı flash bellekte, PKK/KCK silahlı terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ile yeri zamanı ve açık kimlik bilgileri tespit edilemeyen şahıslara ait görüntüler olduğu belirlendi.

Yağlı'nın dijital dokümanlarında, PKK'nın kurucu üyelerinden olan ve 'Sara' kod adlı kadın terörist Sakine Cansız'ın posterinin önünde fotoğrafı ele geçirildi. Eski HDP'li vekil Selma Irmak'ın sosyal medya hesabında, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın resminin basılı olduğu kıyafet giydiği ve 'Şırnak'ı Kurtarın Kürdistan'a Yardım Edin' mesajı ile fotoğraf paylaştığı tespit edildi.