Hesabını yargıda verecek

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Cumhurbaşkanı , “sözde Cumhurbaşkanı” ifadesini kullanan Genel Başkanı ’na 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Giriş Tarihi: 12.1.2021 ABONE OL
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yazılı bir açıklama yaparak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın onur, şeref ve saygınlığının ihlal edildiği ve kişilik haklarının ağır bir şekilde zedelendiği gerekçeleriyle Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır" bilgisini verdi. Aydın açıklamasında, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir açıklama yapmıştır. Bu açıklamada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan haksız ve mesnetsiz iddia ve ithamları nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın onur, şeref ve saygınlığının ihlal edildiği ve kişilik haklarının ağır bir şekilde zedelendiği gerekçeleriyle Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca söz konusu ifadelerin TCK 299. Maddesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanına hakaret suçu unsurlarını ihtiva etmesi ve yasama sorumsuzluğu kapsamında bulunmaması nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerine yer verdi.

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