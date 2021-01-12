Hidayet Türkoğlu: “Görevimi sürdürüyorum”

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı ve Cumhurbaşkanı Spor Danışmanı Hidayet Türkoğlu'nun görevlerinden el çektirildiği yönünde haberler medyaya yansımıştı. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, hakkında çıkan haberlerle ilgili sosyal medyadan bir açıklama yayınladı.



"GÖREVİMİ SÜRDÜRÜYORUM"

Türkoğlu, "Büyük gururla sürdürdüğüm Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı ve Türk basketboluna hizmet etmek üzere seçilerek icra ettiğim Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı görevlerimi tüm bilgim, birikimim ve vizyonumla sürdürmeye devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

YALAN HABER VURGUSU YAPTI

Türkoğlu ayrıca hakkında çıkan haberlerle ilgili yalan haber vurgusu yaparak, "Yeni dönemde yapılacak seçimlere hazırlanan isimlerin, kalitesiz derme çatma yalan haberlerle değil, basketbolun geleceğine yönelik vizyon ve iş planlarıyla kampanya yürütmelerini dilerim. Camiamıza yakışacak yöntemin bu olduğuna inanıyorum" dedi.