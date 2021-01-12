İBB'ye Şemsi Paşa Camii ile ilgili tepkiler dinmiyor! İmza kampanyası başlattılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) "Kuşkonmaz Camii" olarak da bilinen Üsküdar'daki tarihi Şemsi Paşa Camii'nin sahil bölümüne çelik konsol sistemli yürüyüş yolu çalışmalarını başlatmış, bu çelik konsol sisteminin üzerine de beton dökmüştü. Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy ise caminin sahil kısmında yapımı devam eden yaya yolu çalışmasından ivedilikle vazgeçilmesini aksi takdirde, yasal girişimlerde bulunacaklarını belirtmişti.

ŞEMSİ PAŞA CAMİİ İÇİN İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Sosyal medyadan da İBB'nin Şemsi Paşa Camii'nin deniz tarafına yaptığı çelik konsol sitemine büyük tepki verilmişti. İnternet üzerinden İBB'nin bu kararından dönmesi için imza kampanyası başlatıldı. "İBB Şemsi Paşa Camii'nin tarihi dokusunu bozan yol yapımını iptal etsin!" başlığını taşıyan imza kampanyası changer.org sitesi üzerinden yürütülüyor. Çok sayıda kişi sosyal medyadan imza kampanyasına destek mesajları atarken, yazarlar da imza kampanyasına destek veriyor.

İstanbul’un en güzel Camii’ne kıymayın

Vakıflar Genel Müdürü'nden İBB'ye Şemsi Paşa Camisi tepkisi: "Yasal süreci başlatacağız"