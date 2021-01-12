Jandarmanın FETÖ/PDY operasyonu! 32 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, ankesör soruşturması kapsamında FETÖ/PDY'nin sözde TSK yapılanmasında faaliyet gösteren askerlerden sorumlu, örgütsel olarak "öğretmen" tabir edilen sivil unsurlarca kullanıldığı değerlendirilen büfe, market gibi kamuya açık yerlerdeki ankesörlü telefon, kontörlü ve sabit hatlarla yoğun irtibat sağladığı tespit edilen 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları, Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) personeli binbaşı, yüzbaşı, uzman çavuş, 3 üsteğmen, 5 teğmen, 8 astsubay ve kapatılan askeri okul öğrencisi 20 kişi ile 3'ü aktif görevde 12 mahrem imamın da aralarında bulunduğu şüphelilerin yakalanması için 15 ilde operasyon başlattı.

İstanbul, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Erzurum, Şanlıurfa, Samsun, Ankara, Kayseri, Balıkesir, Şırnak, Adana, Isparta, Sakarya, Amasya, İzmir ve yurt dışındaki adreslerde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 32 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, haklarında gözaltı kararı bulunanların yakalanması için çalışmalar sürüyor.