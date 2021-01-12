Peygambere hakaret kitabında son dakika: Eski Genel Başkana 3 yıl şoku

Son dakika haberi: İslam peygamberi Hz. Muhammed hakkında bir dergide yer alan şiir duyarlı bir vatandaş tarafından savcılığa ihbar edildi. Geçtiğimiz günlerde bir vatandaş Berfin Bahar isimli bir dergi satın aldı. Derginin içerisindeki makaleleri okuyan genç adam derginin 29. Sayfasında, "Maria'yı Safiye Edemeyince" başlıklı bir şiir gördü. Şiiri okuduğunda İslam peygamberi Hz. Muhammed'i aşağılayan sözler barındırdığını fark etti. Bunun üzerine savcılığa başvuran genç adam dergi yetkililerinin ve şiiri yazan kişinin cezalandırılmasını talep etti.
ŞİİR'İN SAHİBİ ESKİ HEPAR GENEL BAŞKANI ÇIKTI
Şikâyet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından skandal olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Osman Belen tarafından yürütülen soruşturmada, şiirin yazarının Hak ve Eşitlik Partisi (HEPAR) Eski Genel Başkanı Cazim Gürbüz olduğu tespit edildi. 73 yaşındaki Cazim Gürbüz'ün olayla ilgili ifadesine başvuruldu.
AĞIZA ALINMAYACAK İFADELER KULLANILMIŞ
Gürbüz söz konusu skandal şiirinin kendisi tarafından kaleme alındığını, şiiri yazarken bilgi ve belgenin tamamının alıntı olduğunu, var olan olayları anlattığını belirterek amacının suç işlemek olmadığını kaydetti. Savcı Osman Belen tarafından yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Savcılık şiirde yer alan hakaret içerikli cümlelerdin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığını belirterek olayla ilgili iddianame düzenledi.
SAVCIDAN DERS GİBİ İDDİANAME
Hazırlanan iddianamede İslam'ın temsilcisi olan peygamberin işkenceci olarak lanse edilmesinin eleştiri veya yaşanmış olayların irdelenmesi olarak görülemeyeceğini anlatılırken peygamber efendimizin Bedir savaşında okuma yazma bilenlerin Müslümanlara okuma-yazma öğretmesi karşılığında serbest bıraktığı, yine Hz. Muhammed'in işkenceci yaftasının vurulmasının sahip olduğu özgürlükçü, barışçıl ve affedici kişiliğine aykırı olduğu anlatıldı.
SKANDAL ŞİİRE TARİHTEN NOTLARLA CEVAP
İddianamenin detaylarında şu ifadelere yer verildi; "Peygamberin emri ile Mekkeli esirlerden okuma yazma bilenlerin on Müslümana okuma yazma öğretme karşılığında serbest bırakıldığı bilinen bir gerçektir. Bu haliyle savaş hukuku ve insan hakları alanlarında son derece özgürlükçü, affedici, barışçıl bir kişiliğe sahip olan dönemin Müslüman orduları komutanı Hazreti Muhammed'i işkenceci haftası vurulmasının açıkça hakarete konu olduğu anlaşılmıştır.
MAKSATLI VE ÇİRKİN YAKIŞTIRMALAR YAPILMIŞTIR
Öte yandan İslam dininin temsilcisi peygamber Hazreti Muhammed'in yapmış olduğu evliliğin anlatımında kullanılan dilin küçük düşürmeye yönelik olduğu sözler bir bütün olarak değerlendirildiğinde evliliğin savaş sonucu zor duruma düşen bir kadının içinde bulunduğu hali sebebiyle istismar edilmesi ve çaresizliğini iğneleyici bir dille betimlediği belirlenmiştir. İşin esasına bakıldığında dönemin savaş hukuku gereği evliliğin yapıldığı nitekim evlilik akabinde Hazreti Muhammet tarafından Safiye'nin azat edildi ve özgürlüğüne kavuşturuldu Safiye'nin İslam'ı hür iradesiyle seçerek kalan hayatını peygamber eşi olarak sürdürdüğü tarihi kaynaklarda belirtilmektedir."