Peygambere hakaret kitabında son dakika: Eski Genel Başkana 3 yıl şoku

Son dakika haberi: İslam peygamberi Hz. Muhammed hakkında bir dergide yer alan şiir duyarlı bir vatandaş tarafından savcılığa ihbar edildi. Geçtiğimiz günlerde bir vatandaş Berfin Bahar isimli bir dergi satın aldı. Derginin içerisindeki makaleleri okuyan genç adam derginin 29. Sayfasında, "Maria'yı Safiye Edemeyince" başlıklı bir şiir gördü. Şiiri okuduğunda İslam peygamberi Hz. Muhammed'i aşağılayan sözler barındırdığını fark etti. Bunun üzerine savcılığa başvuran genç adam dergi yetkililerinin ve şiiri yazan kişinin cezalandırılmasını talep etti.

ŞİİR'İN SAHİBİ ESKİ HEPAR GENEL BAŞKANI ÇIKTI

Şikâyet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından skandal olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Osman Belen tarafından yürütülen soruşturmada, şiirin yazarının Hak ve Eşitlik Partisi (HEPAR) Eski Genel Başkanı Cazim Gürbüz olduğu tespit edildi. 73 yaşındaki Cazim Gürbüz'ün olayla ilgili ifadesine başvuruldu.