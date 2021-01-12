Şadi Yazıcı: Projenin sadece yüzde 5’ini tamamladınız

İBB yönetimi, Tuzla'da ilk etabı tamamlanan Kamil Abdüş Göl Projesi'ni ilginç bir dille duyurdu. Projenin durdurulduğunu ve yeni yönetim tarafından tamamlandığını iddia etti. Ancak Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İBB'nin iddialarını yalanladı. Başkan Yazıcı, "2018'de İBB ile projelendirdiğimiz ve ihalesi yapılan, 25 milyon TL yatırımla 2019'un ilk yarısında yüzde 15'i tamamlanmış projenin seçimden 2 yıl sonra sadece yüzde 5'i yapıldı. Geri kalan yüzde 80'lik kısmı 32 yılda biterse birlikte teşekkür ederiz" dedi.