Son dakika: Böyle uyanıklık görülmedi! Sokak kısıtlamasında taksi bagajına girdi





FAZLA PARA TEKLİF ETTİ



Şenol G.'nin, Mamak'ta arkadaşı ile alkol aldığı ve daha sonra buradan taksiye binerek Çankaya ilçesindeki babasının yanına gittiği öğrenildi. Sürücü Beytullah D. ise Şenol G.'nin bagajda yolculuk etmek için kendisine fazla para teklif ettiğini öne sürdü.