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Son dakika: Böyle uyanıklık görülmedi! Sokak kısıtlamasında bagajına girdi

Ankara'da sokağa çıkma kısıtlamasında bagajını açan polis gözlerine inanamadı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve ceza yememek için taksinin bagajında yoluculuk yapan ., polisin kontrol noktasında yakalandı. Şenol G. hakkında adli işlem başlatıldı. İşte o detaylar...

DHA
Giriş Tarihi: 12.1.2021 12:34 Son Güncelleme: 12.1.2021 12:47 ABONE OL
Son dakika: Böyle uyanıklık görülmedi! Sokak kısıtlamasında taksi bagajına girdi

Başkent'te sokağa çıkma kısıtlamasında Çankaya ilçesindeki Ziya Gökalp Caddesi'nde denetim yapan polis ekipleri, Beytullah D. yönetimindeki taksiyi durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, 10 metre ileride durduruldu.



SON DAKİKA! POLİS BİLE ŞOKE OLDU

Araçtan inen Beytullah D., uygulama noktasını fark etmediğini belirterek, bu nedenle durmadığını söyledi. Polis daha sonra otomobilde arama yaptı. Bagaj kapağını açınca içeride birinin olduğunun gören polis, büyük şaşkınlık yaşadı.



POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜLER

Bagajdan çıkarılan Şenol G., sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ceza yememek için burada yolculuk yaptığı ifade etti. Şenol G. ve taksi şoförü Beytullah D., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



FAZLA PARA TEKLİF ETTİ

Şenol G.'nin, Mamak'ta arkadaşı ile alkol aldığı ve daha sonra buradan taksiye binerek Çankaya ilçesindeki babasının yanına gittiği öğrenildi. Sürücü Beytullah D. ise Şenol G.'nin bagajda yolculuk etmek için kendisine fazla para teklif ettiğini öne sürdü.



ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR

Son dakika gelen haberde çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlenen Şenol G. hakkında adli işlem başlatılırken, Sürücü Beytullah D.'ye ise polisin 'dur' ikazına uymamak ve emniyet kemeri takmamaktan ceza uygulanıp, sürücü belgesine el konuldu.

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Son dakika: Böyle uyanıklık görülmedi! Sokak kısıtlamasında taksi bagajına girdi
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