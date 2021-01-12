Son dakika: Casusluk operasyonu sonrası flaş sözler! Hedef: Önce tespit sonra ele geçirme! 'Deşifre etmeye çalışacaklar'

"BU TARZ SALDIRILAR İLE DAHA ÇOK KARŞI KARŞIYA KALACAĞIZ"

Terör ve Güvenlik Uzmanı Ağar, ülkelerin birbirleri ile büyük bir rekabete giriştiklerini belirtti, önlem geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Ağar, "Üstünlük sağlıyorsun yaptığın silah sistemi ile. Mücadeleler ile ilgili çok önemli bir insiyatif üretiyorsun. Sende var, onda yoksa bunu elde etmek için her yolu deneyecek. Biz savunma sanayisinde diğer devletlerin elinde olmayan silah sistemlerini yaptığımızda bu tarz saldırılar ile çok karşı karşıya kalacağız. Bunun de tedbirlerini geliştirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

"DEŞİFRE ETMEYE ÇALIŞACAK"

Ağar, konunun deşifre etme ve güç tespiti yapma boyutuna da değindi, "Adam bir diğer tarafı ile de seni deşifre etmeye çalışacak. Seninle kıyas yapmak için, gücünü tespit etmek için, gelişmişlik seviyeni tespit etmek için bunu elde etmeye çalışacak." ifadelerini kullandı.