Son dakika: Muharrem İnce'den Akşener'e jet yanıt: İçimizde bir hain var

CHP'DEN TRANSFER VEKİL' İDDİASI

CHP'den, yaklaşık 10 milletvekilinin istifa ederek Muharrem İnce'nin yanında yer alacağı yönündeki iddialara cevap veren İnce, "Ayın 22'sinde Kurucular Kurulu'ndaki arkadaşlarımızla tüzük ve program çalışmalar için bir şehirde toplanacağız. Çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Yakın bir zamanda daha geniş bir açıklama yapacağız. Siyasal toto oynamak istemiyorum ama tabi ki birçok arkadaşımız siyasal hareketimize katılacaktır. Zamanı gelince hepsini görecekler. O yüzden ben loto oynamak istemiyorum" diye konuştu.

Partiden henüz istifa etme durumunun olmadığını, zamanı gelince açıklama yapacağını belirten İnce şunları söyledi; "Ben gazetecilerin yorumları üzerinden siyaset yapamam. Benim ağzımdan ne çıkarsa o. Benim ağzımdan 'Şu gün istifa edeceğim' diye bir söz çıkmadı. Toplumların ve insanların dönüm noktaları vardır. Bizim tarihimizde 19 Mayıs, 30 Ağustos, 1 Mart gibi tarihler dönüm noktasıdır. 1 Mart 2003 tezkeresinin geçmemesi de önemli bir dönüm noktasıdır. Bağımsız Türkiye için önemli bir adımdır. Böyle dönüm noktalarında açıklamalar yapılır. Ama benim ağzımdan şu tarihte şunu yapacağım diye bir açıklama duymadım. Ben kendimden duymadım. Yazılanları okuyorum, 'Allah Allah, ben neler söylemişim' diyorum. Bugün, yarın diye bir şey söz konusu değil. Ayın 22'sinde tüzük ve programımızı görüşmek için arkadaşlarımızla toplanacağız. Sonrasında bir açıklama yaparız."