SON DAKİKA HABERİ: Bakan Fahrettin Koca 12 Ocak koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı son durum verileri

VAKA SAYISI:9.809

HASTA SAYISI: 983

VEFAT SAYISI: 171

İYİLEŞEN SAYISI:10.013

SAĞLIK BAKANI KOCA:

Bugün tespit edilen 983 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra günlük hasta sayımız 1.000'in altına indi. Ağır hasta sayımız da azalmaya devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam ederek aşı uygulamasına geçeceğiz. Birlikte başaracağız.

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