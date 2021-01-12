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SON DAKİKA HABERİ: Bakan Fahrettin Koca tablosunu açıkladı! İşte ’de koronavirüs vaka sayısı son durum verileri

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, son dakika 'de hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu...

Giriş Tarihi: 12.1.2021 19:04 Son Güncelleme: 12.1.2021 19:08 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Bakan Fahrettin Koca 12 Ocak koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı son durum verileri

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 12 Ocak corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, son dakika Türkiye'de 12 Ocak koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu...

12 OCAK KORONAVİRÜS VERİLERİ

VAKA SAYISI:9.809
HASTA SAYISI: 983
VEFAT SAYISI: 171
İYİLEŞEN SAYISI:10.013

SAĞLIK BAKANI KOCA:
Bugün tespit edilen 983 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra günlük hasta sayımız 1.000'in altına indi. Ağır hasta sayımız da azalmaya devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam ederek aşı uygulamasına geçeceğiz. Birlikte başaracağız.

DÜNKÜ VERİLER

VAKA SAYISI:10.220
HASTA SAYISI: 1.003
VEFAT SAYISI: 174
İYİLEŞEN SAYISI:10.301

SAĞLIK BAKANI KOCA:
Bugün tespit edilen 1.003 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki düşüş umut verici şekilde devam ediyor. Tedbir en büyük silahımız. Aşı programı başarıyla tamamlanana kadar kısıtlama ve tedbirlere tam uyum son derece önemli. Birlikte kazanacağız.

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SON DAKİKA HABERİ: Bakan Fahrettin Koca 12 Ocak koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı son durum verileri
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