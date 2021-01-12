Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan AB Büyükelçiler Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AB Büyükelçiler Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Avrupa'yı Türkiye'siz anlamak mümkün değildir. 60 yıldır tam üyelik mücadelesi veriyoruz. Sivil siyasetin önündeki engelleri kaldırdık. AB ülkeleri bunu sessiz devrim olarak niteledi" dedi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB Büyükelçiler Toplantısı'nda önemli açıklamalar | Video

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

YERLİ AŞI AÇIKLAMASI

Salgın son haftalarda yeniden ivme kazanmış olsa da aşı çalışmalarında elde edilen başarılar umudumuzu artıyor. Farklı kaynaklardan elde ettiğimiz aşıları vatandaşlarımıza gönüllük esasına dayalı olarak uygulamaya başlıyoruz. İnsan deneyi aşamasında olan yerli aşıları milletimizle birlikte tüm insanlığa sunacağız.

YUNANİSTAN'I GERGİNLİĞİ TIRMANDIRMAKTAN VAZGEÇMEYE ÇAĞIRIYORUZ

Hiçbir geçerliliği olmayan maksimalist haritalar üzerinden ülkemizin sahillerine hapsedilme girişimlerine itiraz ediyoruz. Doğu Akdeniz'de hakkımız olmayan bir şeyi talep etmiyoruz. Yunanistan'ı gerginliği tırmandırmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz. Doğu Akdeniz'i bir rekabet alanı olmaktan çıkartıp uzun vadeli çıkarlarımıza hizmet edecek bir iş birliği havzası haline getirmeliyiz.

AB MESAJI

Kıbrıs'ta başarısız olmuş örnekleri tekrar konuşmak yerine, gerçekçi alternatifleri konuşmamız gerekiyor. Avrupa'yı Türkiye'siz anlamak mümkün değildir. 60 yıldır tam üyelik mücadelesi veriyoruz. Sivil siyasetin önündeki engelleri kaldırdık. AB ülkeleri bunu sessiz devrim olarak niteledi. Avrupa Birliği'ne tam üyelikten vazgeçmedik.

ÜLKEMİZDE SESSİZ BİR DEVRİME İMZA ATTIK

(AB ile) Ülke olarak uzun vadeli bakış açısıyla olumlu gündem oluşturmak ve ilişkilerimizi yeniden rayına oturtmak için hazırız. Darbelerle, cuntalarla maruf bir ülkeyi ileri demokrasi rayına oturttuk. Ülkemizde sessiz bir devrime imza attık.

KIBRIS'TA GERÇEKÇİ ALTERNATİFLERİ TARTIŞMAMIZ GEREKİYOR

Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin içinde yer almadığı hiçbir denklemden Akdeniz barışı çıkmayacağı artık anlaşılmıştır. Kıbrıs'ta başarısız olmuş modelleri tekrar tekrar konuşmak yerine yeni ve gerçekçi alternatifleri tartışmamız gerekiyor.

AVRUPA'DAKİ İSLAMOFOBİK YAKLAŞIMLARA TEPKİ

İslam karşıtlığı, Avrupa'da yaşayan 6 milyona yakın insanımızın güvenliğini tehdit etmenin yanı sıra Avrupa değerleri açısından da büyük bir kara deliğe dönüşüyor.

Avrupa ve NATO'nun güvenliği Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğusu'ndan başlar. Brexit ile beraber artan belirsizlik ancak Türkiye'nin Avrupa ailesinde hak ettiği yeri almasıyla giderilebilecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Avrupa Birliği'ne tam üyelikten vazgeçmedik" | Video

2021 senesini AB-Türkiye ilişkileri açısından başarıya tahvil etmek elimizdedir

NEDEN NATO BİZİ YALNIZ BIRAKIYOR?

Libya'da darbeci Hafter'e karşı Berlin Konferansı yaptık ama sonuçlara uyulmadı. Terörle mücadelede biz hiçbir NATO ülkesini yalnız bırakmadığımıza göre acaba neden NATO'nun diğer ülkeleri bizi yalnız bırakıyor?