SON DAKİKA HABERLER: Prof. Dr. Köksal uyardı! "Pandemi sonrası patlama yaşanabilir"

"17 GÜN BACAĞIMDA SAATLİ BOMBA İLE YAŞAMIŞIM"



Son dakika haber: Borsa Uzmanı Tekin Tavuz ise pandeminin ilk haftalarında başlayan şikayetlerini önce önemsemediğini ve Kovid olma korkusu nedeniyle hastaneye gitmeyip evde düzelmeyi beklediğini söyleyerek "Bu kadar ciddi bir sağlık sorunum olduğunun farkında değildim. 12 gün boyunca bacağımda, kasıktan diz altına kadar yaklaşık 1 metre uzunluğunda bir saatli bombayla yaşamışım. Sol bacağımda hafif bir ağrı ve gittikçe artan bir şişmeyle başladı. Başta önemsemedim, herkesin salgın nedeniyle evinden çıkmaya korktuğu günlerdi. Ben de hastaneye gitmeye çekindim. Kovid-19 mikrobu bulaşacak diye gerçekten çekiniyordum. Bacağındaki şişlik ve ağrı gitgide arttı. 12 gün sonra bir hastaneye gittim, kan sulandırıcı verdiler evde kendi kendime iyileşirim dedim ama ağrı da şişlik de arttı. Bu kadar ciddi olabileceğini düşünmemiştim. Sonra Cengiz Hocama ulaştık, tabii hemen anladı ben anlatınca durumu. Vakit kaybetmeden acilen tedavi olmam gerektiğini söyledi ve aynı gün operasyon geçirdim. İnsanlar pandemi süreci geçtikten sonra bu tedavilerimizi yaptırırız diye düşünüyorlar. Ben de öyle düşündüm ama aslında durumun ciddiyetini, tam bir saatli bomba ile gezdiğimi sonradan anladım." dedi.