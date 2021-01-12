Son dakika: MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! 6 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü savuma sanayi sektöründe yasa dışı ilişkilere bulaştıkları tespit edilen bir gruba yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) ile koordineli yürütülen operasyonda, SSB çalışanları ile çıkar ilişkisinde bulundukları ve aralarında eski proje müdürünün de olduğu şirket temsilcilerinden oluşan 6 kişi gözaltına alındı.