Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü savuma sanayi sektöründe yasa dışı ilişkilere bulaştıkları tespit edilen bir gruba yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) ile koordineli yürütülen operasyonda, SSB çalışanları ile çıkar ilişkisinde bulundukları ve aralarında eski proje müdürünün de olduğu şirket temsilcilerinden oluşan 6 kişi gözaltına alındı.
MİT VE EMNİYETİN 1 YILLIK ÇALIŞMASI İLE ORTAYA ÇIKTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın savunma sanayine yönelik koruyucu, önleyici istihbarat operasyonları kapsamında rüşvet karşılığında ihaleye fesat karıştırdıkları tespit edilen şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı. MİT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün 1 yıl süren çalışma ile savunma sanayi görevlilerinin ihale, proje, tedarik ve maliyet fiyatlama bilgilerini savunama sektöründe faaliyete gösteren yabancı firma temsilciliği yapan kişilere aktardıkları, karşılığında maddi kazanç sağladıkları tespit edildi. Şirket yetkililerinin ise temsilciliğini yaptıkları yabancı firmalarla paylaştıkları, ihale ve projelerde avantaj sağladıkları belirlendi.
Son dakika: MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! 6 kişi gözaltına alındı | Video