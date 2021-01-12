Son dakika: Uğur Şahin tarihi keşfe giden yola bu sözlerle çıktı! Futbolcu arkadaşları o günleri anlattı

"ANTREMANLARA BİSİKLETİYLE GELİRDİ"

Akdeniz, Şahin'le birlikte takım arkadaşı olmaktan son derece mutlu olduğunu ifade ederek, "Uğurun evi uzaktaydı, antrenmanlara genelde bisikletle gelirdi. Ona 'Uğur terlisin bu işin şakası yok gel seni eve bırakayım' derdim. Beraber giderdik evlerine. Babası, 'Oğlum misafir gelmiş bırakılır mı ?' der, bize yemek yapardı. Yemek yerdik, sohbet ederdik böyle birlikte çok günümüz geçti."dedi.

ORTA SAHADA OYNADI

Şahin'in takım arkadaşı Bahri Akdeniz, Şahin'in orta sahada oynadığını ve çok yetenekli olduğunu kaydederek," Çok azimli ve istekliydi. 90 dakika boyunca koşardı. Uğur Şahin'in bu başarısı göçmenler üzerindeki baskı ve algıyı kaldırdı. Almanya sokaklarında başımız dike geziyoruz' diye konuştu.