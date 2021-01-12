SON DAKİKA: WhatsApp sözleşmesi iptal mi edildi, açıklama geldi mi? 8 Şubat WhatsApp sözleşmesini onaylayanlar ne yapacak?

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SON DAKİKA: iptal mi edildi, açıklama geldi mi? 8 Şubat WhatsApp sözleşmesini onaylayanlar ne yapacak?

Gelen son dakika haberine göre, ile gizlilik politikası ve hizmet şartları güncellendi. Bu durum, ile veri paylaşımını zorunlu hale getirdiğini iddia eden haberler sonrası büyük tepki topladı. Özellikle gece yarısında, Whatsapp sözleşmesi iptal edildi iddiası, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yerini aldı. Peki, detayları neler ve WhatsApp gizlilik sözleşmesi nasıl iptal edilir? Bu başlık altında, ile birlikte gizlilik sözleşmesi detayları, iptali iddiaları hakkında bilgiler yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 12.1.2021 09:34 Son Güncelleme: 12.1.2021 09:37 ABONE OL
Son dakika: WhatsApp sözleşmesi iptal mi edildi? WhatsApp gizlilik sözleşmesi sonrası soruşturma! Sözleşmeyi onaylayanlar...

, haftasonu dünyanın birçok ülkesinde tepkilere neden oldu. Milyonlarca kullanıcıya sahip olan platform, zorunluluğunu duyurması ile birlikte, çok sayıda kullanıcısını kaybetti. Whatsapp sözleşmesini yanlışlıkla kabul edenler başta olmak üzere, sözleşme ile karşılaşan kullanıcılar, sözleşmenin ne anlama geldiğini merak ediyor. Whatsapp sözleşmesi iptal edilir mi ve bu gizlilik sözleşmesi ne anlama geliyor? WhatsApp, ile veri paylaşım uygulamalarının değişmediğini açıklayan ve bu soruların cevabını içeren resmi bir açıklama yaptı.

WHATSAPP SÖZLEŞMESİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

Önümüzdeki ay yürürlüğe girecek değişiklikler, WhatsApp ve Facebook işletme hesapları arasındaki veri paylaşımını kapsıyor.

Son dakika: WhatsApp sözleşmesi iptal mi edildi? WhatsApp gizlilik sözleşmesi sonrası soruşturma! Sözleşmeyi onaylayanlar...

Anlık mesajlaşma platformu, tüketici sohbetleri söz konusu olduğunda, yani ticari amaçlarla kullanılmayan WhatsApp hesapları için hiçbir şeyin değişmeyeceğini söylüyor. Ancak, kullanıcılar, bu sözleşmenin hala gri alanlara sahip olması nedeniyle tepki gösteriyor.

Yeni politika, bu yıl 8 Şubat'tan itibaren yürürlüğe girecek gibi görünüyor ve tüm iPhone ve Android kullanıcıları, bu değişikliği kendilerine bildiren bir açılır pencere görüyor. WhatsApp, önümüzdeki ay yürürlüğe girdikten sonra uygulamayı kullanmaya devam etmek için kullanıcıların bu şartları kabul etmesi gerektiğini belirtiyor.

WhatsApp ya da herhangi bir resmi kurum tarafından iptale ilişkin doğrulayıcı yönde açıklama yapılmadı. Bu durumda Whatsapp sözleşmesinin şu ana kadar iptal olmadığını söyleyebiliriz. Ancak, Türkiye Rekabet Kurumu, Whatsapp gizlilik sözleşmesine ilişkin soruşturma başlattı.

Son dakika: WhatsApp sözleşmesi iptal mi edildi? WhatsApp gizlilik sözleşmesi sonrası soruşturma! Sözleşmeyi onaylayanlar...

REKABET KURULUNDAN WHATSAPP'A SORUŞTURMA!

Rekabet Kurulu, ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğu durduruldu. Bu durdurma kararı ile WhatsApp, sözleşmeyi kullanıcılara dayatamayacak. Peki, sözleşmeyi kabul edenler ne olacak?

Son dakika: WhatsApp sözleşmesi iptal mi edildi? WhatsApp gizlilik sözleşmesi sonrası soruşturma! Sözleşmeyi onaylayanlar...

Rekabet Kurulu'nun başlattığı soruşturma sonrası alınan durdurma kararı, 'ni onaylayanları da kapsıyor.

Son dakika: WhatsApp Sözleşmesini Onaylayanlar Ne Olacak? WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi Sonrası Flaş Karar! | Video

Son dakika: WhatsApp sözleşmesi iptal mi edildi? WhatsApp gizlilik sözleşmesi sonrası soruşturma! Sözleşmeyi onaylayanlar...

WHATSAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ MADDELERİ

  • Altyapının ve dağıtım sistemlerinin iyileştirilmesine yardımcı olmak,
  • Hizmetlerimizin veya onların hizmetlerinin nasıl kullanıldığını anlamak,
  • Facebook Şirketi Ürünleri genelinde emniyeti, güvenliği ve bütünlüğü artırmak; örneğin sistemleri güvence altına almak ve spam, tehditler, kötüye kullanım veya ihlal faaliyetleriyle mücadele etmek,
Son dakika: WhatsApp sözleşmesi iptal mi edildi? WhatsApp gizlilik sözleşmesi sonrası soruşturma! Sözleşmeyi onaylayanlar...
  • Onların hizmetlerini ve sizin bunları kullanma deneyiminizi iyileştirmek, örneğin sizin için önerilerde bulunmak (ör. arkadaşlar, grup bağlantıları veya ilginç içeriklerle ilgili öneriler),özellikleri ve içeriği kişiselleştirmek, satın alımları ve işlemleri tamamlamanıza yardımcı olmak ve Facebook Şirketi Ürünleri genelinde ilgili teklifler ve reklamlar göstermek,
  • WhatsApp deneyimlerinizi diğer Facebook Şirketi Ürünleri ile birleştirmenizi sağlayan entegrasyonlar sağlamak. Örneğin, WhatsApp'ta satın aldıklarınız için ödeme yapmak üzere Facebook Pay hesabınızı bağlamanıza imkan vermek veya WhatsApp hesabınızı bağlayarak arkadaşlarınızla Portal gibi diğer Facebook Şirketi Ürünleri üzerinden sohbet etmenize olanak sağlamak.
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SON DAKİKA: WhatsApp sözleşmesi iptal mi edildi, açıklama geldi mi? 8 Şubat WhatsApp sözleşmesini onaylayanlar ne yapacak?
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