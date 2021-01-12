Terör örgütü işbirlikçisi 25 adrese şafak operasyonu

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yıldırım-8 operasyonları kapsamında Sözde Ömeryan-Bagok ve Kerboran kırsalında terör örgütü mensuplarının imhasına yönelik operasyonlar devam ederken örgüte finansman sağlayan milis ve isbirlikçilerine yönelik de eş zamanlı 25 farklı adrese jandarma tarafından şafak vakti operasyon düzenlendi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kırsalda harekat alanı her geçen daraltılan, sınır hattından ülkeye giriş çıkışlarının önüne geçilen terör örgütünün işbirlikçileri ile de ilişkilerine darbe vurulmaya devam ediliyor.

Geçtiğimiz hafta içerisinde sözde Kerboran ve Ömeryan kırsal alanında icra edilen operaslarda 13 sığınak ve 8 depo kullanılamaz hale getirilirken, 2 kilogram plastik patlayıcı madde, EYP yapımında kullanılan malzeme, el telsizi, mühimmat, muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Operasyonlar sonucu sığınaklarda ele geçen dokümanlarda ve örgüt mensuplarının sözde hazırladıkları özelleştirilerde yapılan incelemeler sonucu örgüt mensupları ile işbirliği içinde olduğu, finansman sağladığı, örgüt mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 25 farklı adreste ikamet eden 25 şahsın evine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon sonucu 22 şahıs gözaltına alınırken, 3 işbirlikçinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Evlerde yapılan aramalarda ele geçen digital materyaller ile cep telefonları ve sim kartlarına da el konulduğu öğrenildi.