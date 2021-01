Türkiye bu çukur zihniyeti hak etmiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün yeni yılın ilk Kabine toplantısına başkanlık etti. Külliye'de 3 saat 50 dakika süren toplantının ardından millete seslenen Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:Türkiye uğradığı tüm saldırılara rağmen kararlılıkla yolunda devam ettikçe önümüze yeni tuzaklar kurulmaya çalışıldığını görüyoruz. Türkiye bu ülkede kimin Cumhurbaşkanı seçileceği konusunda milletin temsilcileri yerine vesayetin dayatmasının belirleyici olduğu günleri geride bırakmıştır.(CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) Böylesine büyük bir devrimi hâlâ içlerine sindiremeyenler, sancılarını farklı görüntüler ve bahaneler altında dışa vuruyor. Bizzat kendisi bir kaset komplosuyla işbaşına gelen, partisi içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık hadiselerini görmezden gelerek orada kalmayı başaran bir siyasi partinin sözde genel başkanının sancısının sebebi budur. Bunların derdi milletledir, milli iradeyledir, milletin tercihleriyledir. Her hafta toplumumuzun bir kesimini hedefe koyarak kendi çapsızlıklarını, parti içi skandallarını örtmeye çalışıyorlar.Türk demokrasisi millete ve onun temsilcilerine hakareti siyaset zanneden bu çukur zihniyeti hak etmiyor. Teröriste terörist demekten aciz bu sözde genel başkanı, öncelikle CHP seçmeninin sağduyusuna sonra da aziz milletimizin irfanına havale ediyoruz.Terör örgütlerinin eylemlerini gizli veya açık şekilde destekleyenler, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını engellemek için çırpınıyorlar.Siyasi ve sosyal kaos denemeleri, salgının iyice ortaya çıkardığı küresel düzendeki çarpıklıkların rol modellerinde yol açtığı derin sarsıntı karşısında paniğe kapılanların çırpınışlarının ifadesidir.Varlık sebepleri olan sivil toplum görünümlü beşinci kol organizasyonlarının da medya görünümlü operasyon aygıtlarının da maskeleri birer birer düşenler paniğe kapılmışlardır. Demokrasi kılıfı altında en ilkel faşizmi, özgürlük kılıfı altında en vahşi diktatörlüğü mazlumlara dayatanların sırça köşkleri başlarına yıkılıyor.Dünün zalimlerinin bugün mazlum kisvesiyle karşımıza çıkarak sergiledikleri sinsiliği yüzlerine vurduğumuz için bize saldırıyorlar. İdeolojik saplantılarını, marjinal eğilimlerini, fıtrata aykırı sapkınlıklarını, terör örgütlerine payandalıklarını cilalı kavramlarla topluma dayatanlar için yolun sonu görünmüştür.İnanç ve kararlılıkla diyorum ki; başaramayacaksınız. Milletimiz, geçmişte defalarca maruz kaldığı felaketlerin müsebbiplerini deşifre etti, yöntemlerini çözdü, niyetlerini anladı. Milletimiz gerektiğinde canı pahasına istiklaline ve istikbaline sahip çıktığında önünde hiçbir gücün duramayacağını gördü. Yasakçılıktan vandallığa kadar eski Türkiye'de bolca sahnelenen hiçbir senaryonun bugünün Türkiye'sinde karşılığı yoktur.Bu gerçeği fark eden bazı eski Türkiye artıklarının, umutlarını ülkenin başına gelecek felaketlere bağlayacak kadar zavallı hale geldiklerine şahit oluyoruz. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar Türkiye'nin demokraside ve kalkınmada 2023 hedeflerine ulaşmasını engelleyemeyecekler.Büyük ve güçlü Türkiye'nin silueti belirgin hale geldikçe bu tür hazımsızlıkların, kaos çıkarma denemelerinin, tuzakların artacağını biliyoruz, hepsine de hazırlıklıyız. Son 7 yılda sokakları karıştırmaktan, terörü azdırmaktan sınırları tacize kadar nice saldırıyı göğüsleyen milletimiz bunları da tepeleyecek iradeye sahiptir.(Kovid-19'la mücadele) Tüm dünya ile birlikte bu soruna kalıcı bir çare bulunana kadar hayatımızı, kendimizi salgından koruyacak tedbirlerle sürdürmeye mecburuz. Bu tedbirlerin en başında "Tamam" diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe geliyor. Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız. Ama her bireyin kendi tedbirlerini sıkı şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır.Gelinen aşamada salgınla mücadelede önemli bir husus da aşı çalışmalarıdır. Türkiye, dünyadaki tüm aşı geliştirme ve üretim faaliyetlerini yakından takip etmektedir, uygulama aşamasına gelen her ürünle ilgilenmektedir. Halihazırda Çin menşeli bir aşıyı ülkemize getirmeye başladık. İlk etapta 3 milyon doz aşı şu anda ülkemize geldi. Alman menşeli bir aşıyla ilgili anlaşmamızı da yaptık. Ama görüşmeler devam ediyor. Nihai kararı henüz karşılıklı olarak vermiş değiliz. Rus ve İngiliz menşeli aşılarla ilgili gelişmeleri de takip ediyoruz.Ülkemize gelen aşıların kullanıma sunulabilmesi için gereken test süreçleri tamamlanır tamamlanmaz belirlenen öncelik sırasına göre uygulamasına geçilecek. Sayın Bakan herhalde bu hafta sonuna kadar buna başlayacağız değil mi? Perşembe veya cuma olur diyor. Böylece inşallah belirlenen sıralamaya göre perşembe veya cuma bu kampanyamız başlamış olacak. En önemlisi kendi aşımızı geliştirme çalışmaları. İnşallah hep birlikte bu musibetin de üstesinden gelecek, hedeflerimize doğru tam kapasite yürümeye devam edeceğiz.Dünyamız bir taraftan küresel ısınmanın yol açtığı sel baskınlarıyla diğer taraftan kuraklığın sebep olduğu su kıtlığıyla boğuşuyor. Hepimiz aynı gemide olduğumuz için Türkiye de bu tabiat olaylarından etkileniyor. Bu yıl mevsim normallerinin çok altına düşmüş olan yağışlar ülkemizi ciddi kuraklık tehdidiyle yüz yüze bırakmıştır. Halihazırda barajlarımızın bir kısmının neredeyse tamamen boşaldığı, diğerlerinde de su seviyesinin çok düştüğü bir dönemden geçiyoruz.Ancak 100 yılda bir görülecek böylesine büyük bir kuraklık tehdidi karşısında hep birlikte tedbir almamız gerekiyor. Günlük kullanımdan tarımsal sulamaya kadar tasarrufu esas alan bir anlayışla hareket etmek mecburiyetindeyiz. Sulama yatırımlarının hızla tamamlanması için DSİ bütçesini yaklaşık 2.5 kat artırdık. Mevcut su kaynaklarımızın hem tarımsal üretimde hem de içme suyu hizmetlerinde en verimli şekilde kullanılmasını temin edeceğiz.Mevcut kaynakları en iyi kullanmanın asıl yolu tasarruftan geçiyor. Açık sistemlerden kapalı sistemlere ve vahşi sulamadan basınçlı sulama sistemlerine geçişe öncelik vererek su kayıplarını da azaltacağız. İçme suyunda da önemli bir tasarruf potansiyelinin olduğunu görüyoruz. Doğru yöntemler ve bilinçli tüketimle sulamada yüzde 50'ye yakın tasarruf edebileceğimize inanıyoruz.