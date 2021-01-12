Ünlü mimara veda

İstanbul'daki evinde, 73 yaşında kalp krizinden yaşamını yitiren ve bir dönem Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) merhum lideri Alparslan Türkeş'in danışmanlığını yapan ünlü mimar Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp'in (73) cenazesi, vasiyeti üzerine memleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde toprağa verildi. Türkiye'nin tanınan mimarlarından 2 çocuk babası Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp (73), önceki gün Maltepe Küçükyalı'daki evinde kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi. Alp'in cenazesi, vasiyeti üzerine, kara yoluyla dün İstanbul'dan memleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesine getirildi. Ülkücü camianın simge isimlerinden olan Alp için öğle vakti Kuşadası Hatice Hanım Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi, yakınları ile siyasi parti temsilcileri katıldı. Törene katılamayan pek çok parti temsilcisi ise gönderdikleri çelenklerle, Alp'in ailesine başsağlığı diledi. Aile, Alp'in tabutu başında taziyeleri kabul etti. Babasının tabutunun başında duran kızı Ceylan Alp Yavaş'ı eşi Volkan Yavaş teskin etmeye çalıştı. Ahmet Vefik Alp'in yeğeni Tevfik Alp, "Sadece Türkiye'de değil, ismini dünyada kanıtlamış, ordinaryüs profesör unvanı almış, vatan sevgisiyle dolu, çok kıymetli bilim insanı, aile babasıydı. Zamansız kaybı hepimizi çok üzdü" dedi