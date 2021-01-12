Van'da eksi 20 derecede borular patladı! Su deposu 'buz kulesi' oldu

Çobandüzü Mahalle Muhtarı Bayram Kaptı, "Memleketimiz soğuk bir iklime sahip. Bu durum zaman zaman su kulesinin borularını patlamasına ve sızmalara neden oluyor. Sızan sular da donunca 75 ton kapasiteli su kulemiz adeta buz kulesine dönüşüyor. Bu ilginç görüntüde herkesin dikkatini çekiyor" dedi.