Whatsapp hakkında son dakika açıklaması: Wp sözleşmesine mahkum değiliz!

Whatsapp sözleşmesinde SON DAKİKA gelişmesi: Rekabet Kurulu'nun Facebook ve Whatsapp hakkında soruşturma başlatmasının ardından Türkiye'de bilgi hırsızlığı ve dijital zorbalığa dair birçok açıklama ve tepki peş peşe geldi.

ABD'li teknoloji devi Facebook'un sahibi olduğu mobil sohbet uygulaması WhatsApp'ın 8 Şubat'a kadar telefonlardaki bilgilerin Facebook ile paylaşılabilmesi için kullanıcılara zorunlu olarak sunduğu gizlilik sözleşmesine ilişkin tartışmalar devam ediyor. Bilgi Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Atalay, sosyal medya platformlarının kullanıcılardan haddinden fazla bilgi topladıklarına dikkat çekerek, "O platformlara giren her türlü bilgi depolanıyor" dedi.

Ayrıca Atalay bu bilgilerin daha sonra ne için kullanıldığını da açıkladı! İşte detaylar;