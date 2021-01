Whatsapp hakkında son dakika açıklaması: Wp sözleşmesine mahkum değiliz!

TÜRKİYE'DE WHATSAPP KONUSUNDA SICAK GELİŞMELER;

Kurul, WhatsApp'tan verilerin paylaşılması zorunluluğunu da durdurmasını istedi. Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada, WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğu hakkında Facebook Inc., Facebook Ireland Ltd., WhatsApp Inc. ve WhatsApp LLC hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesinin ihlal edip edilmediğinin tespiti amacıyla resen soruşturma açıldığı bildirildi. Rekabet Kanunu'nun "Hâkim durumun kötüye kullanılması" başlığını taşıyan 6'ncı maddesi şöyle: "Bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütünü ya da bir bölümünde mal veya hizmet piyasasındaki hâkim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması yasaktır."