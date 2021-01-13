33 ilde 184 şüpheli yakalandı FETÖ’ye büyük darbe

Ankara'da FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasında mahrem abilerle ankesörlü hatlardan görüştüğü belirlenen 12'si astsubay 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Yine Ankara'da haklarında SGK, Bank Asya kaydı ve tepe yönetimi ile iletişim tespit edilen 17 şüpheli için gözaltı kararı verildi.İstanbul'da FETÖ'ye yönelik ankesör soruşturması kapsamında 118 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. 90 şüpheli yakalandı.Edirne'de ise FETÖ'nün yargı ayağına yönelik operasyon düzenlendi. 8'i kurum avukatı 20 şüpheli gözaltına alındı. Avukat Hakan T. Rize'de, Mücahit K. Kahramanmaraş'ta, Ayhan B. Elazığ'da, Ahmet A. Kırıkkale'de, Ekrem Y. Konya'da, Selim E. ve Erdi A. İstanbul'da, Murat Ç. ise Yalova'da yakalandı. İtirafçıların verdiği bilgiler doğrultusunda yürüyen soruşturma dosyasında çok sayıda aktif yargı mensubu olduğu belirlendi. Soruşturma ve operasyonlar sürüyor.Bursa merkezli yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında ise 33 şüpheli gözaltına alındı. Firari 3 şüpheli de aranıyor.Niğde merkezli 7 ilde, FETÖ'nün mahrem kadın yapılanmasına yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.Balıkesir merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı./SABAH