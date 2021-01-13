Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: Sözde değil özde Cumhurbaşkanı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözde değil özde cumhurbaşkanı olduğunu belirterek, "Milletin kendisine emanet ettiği iradeyi ölümüne savunan Cumhurbaşkanı, elif gibi dimdik bir cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi bir Cumhurbaşkanı istiyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Yozgat 7. Olağan Kongresine katıldı. Kongrede konuşan Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın selamını getirdiğini söyledi.

"SİYASİ PARTİLER MİLLETİN İRADESİDİR"

Siyasi partilerin milletin iradesini yansıttığını dile getiren Ünal, "Siyasi partiler milletin iradesini yani her birimizin iradesini sandıkta emanet olarak Alıp devlet yönetimine yansıtan kurumlardır. O yüzden siyasi partiler kıymetlidir. Siyasi partiyi kıymetli yapan millet iradesinin taşıyıcısı olmasıdır. O yüzden siyaset çok kıymetledir. Sizler millet iradesinin emanetini taşıyorsunuz. O yüzden bu kongre kıymetlidir. Bu kongre ak parti siyasetinin Yozgat'ta temsiliyetini belirliyoruz. Demokratik siyaset devlet yönetimini yansıtılması işidir" şeklinde konuştu.

"DEVLETİ KİM YÖNETECEK?"

Devleti, milletin temsilcilerinin yöneteceğini kaydeden Ünal, "Siyaseti kirli gören siyasetçiyi itibarsızlaştıran ve devleti siyasetin değil devleti vesayetçilerin yönetmesini isteyenlerin davranışlarına bakalım. Cumhurbaşkanımız ile ilgili vesayet aklıyla düşününeler: Partili Cumhurbaşkanı olur mu? Siyasi partiler millet iradesinin temsilcisiyse millet iradesinin devlet yönetimine yansıtılması siyaset eli ile oluyorsa TBMM duvarında egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yazıyorsa devletle ilgili kararları alması gereken kimdir Milletin seçtikleridir. Tabiki devlet millet yönetecek. Tabiki devleti milletin seçtiği Recep Tayyip Erdoğan yönetecek. Onların kafasında vesayet üreten yeri geldiğinde darbe yapan yeri geldiğinde orduyla, yeri geldiğinde yargıyla hatta yeri geldiğinde medyayla millet iradesini alaşağı etmeye alıştıkları için Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Ak Parti siyasetinin devleti yönetmesinden rahatsız oluyorlar. Soruyoruz: devleti milletin yönettikleri yönetmeyecekse bu devleti kim yönetecek. Gazete ilanların ile hükümet düşürenler mi yönetecek?" İfadelerini kullandı.

"HİZMET ÜRETİR Mİ?"

Ünal, tarihte istikrarlı bir hükümet olmadığını ve bu istikrarsızlığın hizmet üretmeye engel olduğunu ifade ederek, "1962 ile 2002 arasında 36 hükümet değiştirmişler. Nasıl değiştirmişler, kimisini yargı, kimisini ordu, kimisini yargı darbesi ile alaşağı etmişler. 42 yılda hükümetlerin ortalama görev süresi 1,5 yıl. 1,5 yıl görev yapan hükümet millete hizmet üretir mi? Bunların kavgası milletle, bunların kavgası burada milleti temsil eden sizlerle. Verdiğimiz mücadele kendi iradenize ve milletin iradesine sahip çıkma mücadelesidir. Kavga RTE kavgası değil kavga bu aziz milletin kavgasıdır. Bunlar Recep Tayyip Erdoğan ve Recep Tayyip Erdoğan'ı bu millet tercih ettiği için kavga ediyorlar. Bu devleti bu milletin iradesi yönetecek. Bu milleti yurt dışından talimat alanlar değil bizatihi milletin kendisi yönetecek. Milletin iradesini egemen kılma mücadelesidir" ifadelerine yer verdi.