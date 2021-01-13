Arkadaştan arkadaşa gasp oyunu! Kendisini darp ettirip “gözaltı” süsü verdi

İstanbul Kağıthane'de bir araçla gezmeye çıkan 4 arkadaşın arkasından gelen çakarlı bir araç önce dur ihtarı yaptı ardından havaya ateş etti. 4 arkadaş hemen aracı sağa çekip durdu. Arkadan gelen 2 kişi polis rozeti gösterip arama yaptı. Gelen sahte polisler arkadaş grubunun üzerinde bulunan 4 Bin Euro parayı aldıktan sonra içlerinden Mahmut A. isimli şahsı; "Cebinde uyuşturucu var" diyerek araca atıp götürdüler. Kalan 3 arkadaş polise gidip şikayetçi oldu. Gasp Büro Amirliği ekipleri sözde gözaltına alınan Mahmut A'nın gasp oyununu ortaya çıkardı.





Kağıthane'de yer alan Ortabayır Mahallesi Mayıs Sokak'ta 3 Kasım 2020 tarihinde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti: İzmir'de yaşayan Okan A. ve Cebrail Ç., İstanbul'da yaşayan arkadaşları Emre K.'nın İstanbul'daki evine ziyarete geldi. Bunun üzerine Emre K., yakın arkadaşı olan Mahmut A.'yı (31), misafirleriyle tanıştırmak için evine davet etti. Mahmut A. evde bulunan kişilerle sohbete başladı. İddiaya göre Mahmut A. sohbet sırasında İzmir'den gelen Okan A'da 4 bin Euro paranın olduğunu öğrendi. Bunu duyan Mahmut A. iddiaya göre bir başka arkadaşına parayı söyledi.





HAVAYA ATEŞ AÇTILAR



Evde bulunan Mahmet A. Emre K. Okan A. ve Cebrail Ç. bir araca binip seyir halinde giderken arkalarından çakarlı bir araç onlara dur ikazı çekti. Bir süre sonra da havaya ateş attı. Mahmut bu gelenler polis duralım dedi. Aracı durdurup sağa çektiklerinde arkadan gelen iki kişi kendilerini polis olarak tanıtıp üst araması yaptı. Okan A'nın üzerinde bulunan 4 bin Euro'yu aldılar.



İddiaya göre anlaşmalı oldukları Mahmut A'yı da; "Senin üzerinde uyuşturucu madde var" deyip yanlarında götürdüler. Şüpheliler Mahmut A.'yı gözaltına alacaklarını diğer üç kişi hakkında ise işlem yapmayacaklarını söyleyerek araçlarına binip kayıplara karıştı.





SİYAH BANTLA PLAKAYI DEĞİŞTİRDİLER



Neye uğradıklarını şaşıran Emre K., Okan A. ve Cebrail Ç, kısa süre içerisinde gasp edildiklerini anlayınca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri bölgede bulunan kamera kayıtlarını incelemeye alarak konuyla ilgili bir çalışma başlattı. Elde edilen görüntülerde, kendilerine polis süsü veren şüphelilerin kullandığı aracın plakasının sahte ve aracın da Gürol D. isimli bir şüpheliye ait olduğu ortaya çıktı.



EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ



Polis, yapılan incelemelerin ardından kimlikleri tespit edilen Gürol D., Ertuğrul M. ve Mahmut A.'yı yakalamak 8 Ocak Cuma günü eş zamanlı bir operasyon düzenledi. Şüphelilerden oto tamircisi olduğu öğrenilen Gürol D. (38) Kadıköy'deki adresinde, Ertuğrul M. (32) Kağıthane'deki adresinde, Mahmut A. ise Pendik'te saklandığı bir adreste yakalanarak gözaltına alındı.



ÇOK SAYIDA SAHTE POLİS TEÇHİZATI ELE GEÇİRİLDİ



Adreslerde yapılan aramalarda ise ruhsatsız bir silah, beş polis telsizi, altı polis rozeti, iki basın kartı, bir elektroşok cihazı, bir siren, bir çakar lamba, bir cop ve çok sayıda mermi ele geçirildi.



HEPSİ TUTUKLANDI



Gözaltına alınan Gürol D.'nin farklı suçlardan 11, Ertuğrul M.'nin 13, Mahmut A.'nın ise 9 adet kaydının bulunduğu belirtildi. Mahalle arkadaşı oldukları öğrenilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gürol D., Ertuğrul M. ve Mahmut A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.