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Bakan Koca son dakika 13 Ocak koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri…
Ülkemizde etkisini sürdüren koronavirüs pandemisine ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Salgının başlangıcı olan 11 Mart tarihinden bu yana günlük korona son durum verilerini duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden bugünkü vaka sayısı verilerini 13 Ocak koronavirüs tablosu şeklinde duyuruyor. Bu başlık altında 13 Ocak koronavirüs tablosu ile Ankara, İzmir, İstanbul ve il il Türkiye’de corona virüsü vakası sayısı verilerine erişebilirsiniz…
Giriş Tarihi: 13.1.2021 21:06Son Güncelleme: 13.1.2021 21:06ABONE OL
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Bakan Koca son dakika 13 Ocak koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri…