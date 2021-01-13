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Bakan Koca son dakika 13 Ocak koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte ’de corona virüsü vaka sayısı verileri…

Ülkemizde etkisini sürdüren koronavirüs pandemisine ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Salgının başlangıcı olan 11 Mart tarihinden bu yana günlük korona son durum verilerini duyuran Sağlık Bakanı Twitter hesabı üzerinden bugünkü vaka sayısı verilerini şeklinde duyuruyor. Bu başlık altında 13 Ocak koronavirüs tablosu ile , , ve il il ’de corona virüsü vakası sayısı verilerine erişebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 13.1.2021 21:06 Son Güncelleme: 13.1.2021 21:06 ABONE OL
Bakan Koca son dakika 13 Ocak koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri…
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Bakan Koca son dakika 13 Ocak koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri…
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