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Bakan Koca son dakika 13 Ocak koronavirüs tablosunu paylaşıyor! İşte ’de corona virüsü vakası sayısı verileri…

Ülkemizde etkisini sürdüren koronavirüs pandemisine ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Salgının başlangıcı olan 11 Mart tarihinden bu yana günlük korona son durum verilerini duyuran Sağlık Bakanı Twitter hesabı üzerinden bugünkü vaka sayısı verilerini şeklinde duyuruyor. Bu başlık altında 13 Ocak koronavirüs tablosu ile , , ve il il ’de corona virüsü vakası sayısı verilerine erişebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 13.1.2021 19:24 Son Güncelleme: 13.1.2021 19:24 ABONE OL
Bakan Koca son dakika 13 Ocak koronavirüs tablosunu paylaşıyor! İşte Türkiye’de corona virüsü vakası sayısı verileri…
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Bakan Koca son dakika 13 Ocak koronavirüs tablosunu paylaşıyor! İşte Türkiye’de corona virüsü vakası sayısı verileri…
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