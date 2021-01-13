DEAŞ katliamlarının sorumlusu yakalandı

2016'da 10 Alman turistin öldüğü Sultanahmet ve 33 kişinin öldüğü Suruç saldırılarında patlayıcıları temin eden ve Türkiye'ye getirilmesini sağlayan DEAŞ'lı terörist Azzo Halaf Süleyman El Aggal yakalandı. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Daire Başkanlığı'nın ortak operasyonuyla Şanlıurfa'da gözaltına alınan teröristin, Suruç ve Sultanahmet patlamaları gibi birçok canlı bomba eyleminin planlayıcılarıyla hareket ettiği, Türkiye'deki eylemlerde kullanılan patlayıcıların getirilmesini sağlayan örgütün lojistiğinden sorumlu kişi olduğu tespit edildi. Terörist ifadesinde "Abu Bera" kod adlı Mahir El Aggal'ın talimatlarıyla hareket ettiğini itiraf etti. Ayrıca 9 kardeşi olduğunu ve 2 kardeşinin DEAŞ'tayken Rakka'da bombardımanda öldüğünü anlattı.