FETÖ o dosyayı böyle kapattı

BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümündeki FETÖ izi derinleşiyor. İstanbul'da gaybubet evinde yakalanan ve günlerdir tecrübeli polis müdürlerince sorgulanan üst düzey FETÖ imamı Kamil Bakum'un 153 sayfalık ifadesine SABAH ulaştı.FETÖ imamı Bakum'un kaldığı hücre evinde, Gülen'e ait fotoğraflar da ele geçirilmişti.Bakum ifadesinde "Eski astsubay Aydın Özsıcak ve yarbay Davut Uçum, düşen helikopterden kayıt cihazlarını sökmüştü. Bu isimlerin avukatlığını ise FETÖ avukatlarından Mustafa Atalar üstlendi. Atalar örgüt avukatıydı" dedi. Geçen ay 3 yıl saklandığı örgüt evinde yakalanan Gaziantep Bölge Avukatlar İmamı Kamil Bakum, Atalar'a askerlerin avukatlığını yapması talimatının o dönem Malatya Dernekler İmamı olan Turan Canpolat tarafından verildiğini duyduğunu aktardı. 15 Mayıs 2014'te Gülen'i Pensilvanya'daki malikânesinde ziyaret ettiğini anlatan Bakum ifadesinde bu ziyarete Canpolat ve Atalar'ın da eşlik ettiğini belirterek Atalar'ın, Özsıcak ve Uçum'un avukatlığını üstlenmesinin, Pensilvanya'da sıkıntı oluşturduğunu ve ortalığın karıştığını duyduğunu söyledi.Bakum, Gülen'in, bu durumun duyulmasının örgüte zarar vereceğini belirterek konunun hemen kapatılması talimatı verdiğini anlattı. Gülen'in talimatı, Türkiye imamı Barbaros Kocakurt vasıtasıyla dönemin Elazığ İl İmamı Mehmet Durakoğlu'na iletildi. Yazıcıoğlu dosyasının kapatılması konusunun savcılıkla görüşüldüğünü ve dosyanın kapatıldığını söyleyen Bakum şöyle konuştu:"Bu görüşmeden sonra Durakoğlu, Gaziantep'te Mehmet Kocatürk ve Güneydoğu Hâkim ve Savcı Bölge İmamı 'Fevzi' kod Feyzullah Gülbent ile görüştü. Durakoğlu bana Yazıcıoğlu dosyasının kapatılması konusunun savcılıkla görüşüldüğünü ve dosyanın kapatıldığını söyledi ve 'Bu işi tereyağından kıl çeker gibi hallettik' dedi. Bu konunun detayını Durakoğlu, Kocatürk ve Gülbent bilmektedir. Daha sonra dosya kapatıldı. Bu konu bir daha görüşülmedi."