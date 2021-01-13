Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Libya’dan müjdeli haber bekliyorlar

’dan müjdeli haber bekliyorlar

Giriş Tarihi: 13.1.2021 ABONE OL
Libya’dan müjdeli haber bekliyorlar
Libya'da bir yıl önce, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlıların lideri Halife Hafter güçlerince tutuklanan baklava ustası Nurettin Çalık'ın Adana'daki ailesi, yetkililerden gelecek müjdeli haberi bekliyor. Hafter güçlerince kaçırılan 5 Türk işçiden biri olan Çalık'ın kardeşi Mehmet Çalık, "Ağabeyim para kazanmak için gitmişti, bir suçu günahı yok. Onunla aynı koğuşta kalanlardan çok fazla işkence gördüklerini ve hastalandıklarını duyduk. Tutuklu olmasının sebebi Türk olması" dedi. Kız kardeşi Rukiye Köse de birçok kuruma başvuruda bulunduklarını belirtirek, "Son görüşmemizde bir an önce Türkiye'ye dönmek istediğini söylemişti. Artık ne uyku kaldı ne yemek. İsteğimiz bir an önce ağabeyimize kavuşmak" diye konuştu. Libya'da tutuklanan 7 Türk işçiden Yusuf Gürün (35) ve Vahit Kiraz (60) 3 ay önce kurtarılmıştı. AA
ARKADAŞINA GÖNDER
Libya’dan müjdeli haber bekliyorlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA