‘Medeniyet, kültür, tarih yoksunu zihniyet buradan da rahatsız olur’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Geleneksel Sporlar Tesisi'nin resmi açılışını yaptı. Erdoğan açılış konuşmasında özetle şunları söyledi:Kendini bilen, tarihini bilen, medeniyetini bilen, inançlı, ahlaklı, erdemli gençler yetiştirmeden geleceğimize güvenle bakamayız. Bu tesisin özellikle binicilik, okçuluk ve ata yadigârı güreş gibi sporları öğrenmek, bu alanlarda kendilerini geliştirmek, hatta hoşça vakit geçirmek isteyen herkes için yeni bir nefes alanı olacağına inanıyorum. Günde 48 öğrenciye at biniş, 150 öğrenciye okçuluk eğitimi verme kapasitesi bulunan tesisimize gençlerimizin dört elle sarılacağından şüphe duymuyorum.Salgın şartlarına rağmen 110 öğrenciyle faaliyetlerine devam eden tesisin önümüzdeki dönemde Ankara'nın en cazip yerleri arasına gireceğini düşünüyorum. Geleneksel sporlarımızın yeniden canlanması bizi memnun ediyor. Tarihimizin ve medeniyetimizin bu önemli sembolüne sahip çıkmak boynumuzun borcu. Cumhurbaşkanı olduktan sonra ülkemize gelen misafir devlet başkanlarının karşılama törenlerinde Muhafız Alayımıza bağlı bir atlı birliğimizin de yer almasını temin ettik. Tabii bunları dahi eleştirecek kadar tarih, kültür, medeniyet yoksunu, hatta düşmanı kişiler çıktı. Bundan rahatsız oldular. Aynı zihniyet muhtemelen bu tesisi de eleştirecektir. Varsın eleştirsinler. Biz işimize bakalım. Halbuki kökü olmayanların akıbeti, esen her rüzgârın önünde sürüklenip gitmektir. Biz maziden atiye güçlü bir köprü kurmanın gayreti içindeyiz.Cumhurbaşkanı Erdoğan, tesisin yanındaki 40 dönümlük alanın da geleneksel sporlar için tahsis edileceğini belirtti. Programın sonunda Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a turnuvalarda rekorlar kıran 'Alparslan' adlı yayı hediye etti. Erdoğan, tesisin kurdelesini besmele çekerek kesti. Erdoğan tesiste inceleme yaparken bir ata havuç yedirdi. Erdoğan atlı sporcularla da bir süre sohbet etti. Açılışı öncesi Başkan Erdoğan'la konuşmak isteyen bir grup amatör futbolcu da pandemi nedeniyle 10 aydır futbol oynamamalarından kaynaklanan sıkıntıları aktardı. Başkan Erdoğan, futbolcularla ilgilenilmesi talimatını verdi.