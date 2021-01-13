Roma dönemine ait oda mezarda görüldü! Patlatmak için yerleştirilmiş!





Kabloları fark edip, İznik Müze Müdürlüğü'ne bilgi veren doğa yürüyüşçüsü Mecit Arslan, "Güzel havada arkadaşlarımızla yürüyüşe çıktık. Burayı inceledik. İçeride bir oda mezar olduğunu gördük. Defineciler her tarafı tahrip etmişler. Kayaları kırmışlar. Ancak bizi korkutan şey bu kablolar. Bu kabloların bittiği yerde büyük ihtimal dinamit var. Kayaları böyle patlatmışlar. Biz de durumu müze ekibine haber verdik" dedi.