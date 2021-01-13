Sağlık Bakanlığı'nın yeni uygulaması olan Aşıla nedir ve nasıl kullanılır? Aşıla uygulamasına nasıl kayıt olunur, nereden indirilir?

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen ve erişime açılan Aşıla uygulaması, günün en çok merak edilen konu başlıkları arasında öne çıkıyor. Zira, Aşıla mobil uygulaması ile Kovid-19 aşı takibi gerçekleştirilecek. Koronavirüsü aşısı kayıt oluşturmak için de bu uygulamanın kullanılması gerekiyor. Durum böyle olunca, Aşıla uygulaması hakkında bilgiler de araştırılmaya başlandı.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Aşıla uygulaması ile ilgili şunlar paylaşıldı;
Covid-19 pandemisi ile mücadelede aşılama en etkili yöntemlerin başında gelmektedir. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen AŞILA Mobil Uygulaması ile hekimlerimiz ve sağlık personellerimiz kolay ve hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın aşılanma sürecini takip edebilecektir.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamanın devamında, Aşıla uygulaması nasıl kullanılır, nereden kayıt olunur ve indirilir sorularına da yanıt verildi. Peki, Aşıla uygulamasına kayıt nasıl olunur, nereden indirilir?
Aşıla uygulaması indirmek için ve kullanmak için yapmanız gerekenler şu şekilde;
Aşı takibi için indirme işleminin yapılması gereken uygulama, Sağlık Bakanlığınca aşı takibini kolaylaştırmak için geliştirildi.
Mobil telefonlara indirilerek kullanılabilecek "aşıla" uygulaması ile Kovid-19 aşı kayıtları yapılacak. Bu kapsamda, aşıdan önce mutlaka "aşıla" üzerinden aşı uygunluğu kontrol edilecek, kare kodu okutularak kaydı tamamlandıktan sonra aşı yapılacak.
Aşıla uygulaması ile ilgili tüm bilgilere, dokümanlara, duyurulara ve eğitim videolarına "https://asila.saglik.gov.tr" adresinden erişilebilecek.
Aşıla mobil uygulaması "https://mobilmarket.saglik.gov.tr" adresi üzerinden İOS, Android ve Huawei telefonları için indirilebilecek.
Uygulama yüklenirken, yükleme ve kullanım ayarlarına dikkat edilecek. İndirdikten sonra kullanabilmek için mutlaka belirtilen ayarlar yapılacak.
Sağlık Bakanlığının geliştirdiği uygulama ile hekimler ve sağlık personeli, kolay ve hızlı bir şekilde vatandaşların aşılanma sürecini takip edebilecek.
AŞILA UYGULAMASINA NASIL GİRİŞ YAPILIR?
Aşıla uygulamasına giriş yapabilmek için kullanıcı profiline uygun seçim yapılarak ilerlenir.
EĞER AİLE HEKİMİ İSENİZ;
Eğer Aile Hekimi Girişi seçildiyse T.C. Kimlik Numarası ve Veri Gönderim Şifresi (e-Nabız) ile giriş yapılır.
Eğer Hekim Girişini seçildiyse T.C. Kimlik Numarası ve HSYS Şifresi ile giriş yapılır.
Hekim kullanıcılarının sisteme giriş yapabilmesi için HSYS şifresinin olması tek başına yeterli değildir aynı zamanda HSYS sisteminde aşı uygulama yetkisinin de olması gerekmektedir.
Aile Hekimi girişi yapan kullanıcılar Ana Sayfada;
Aşı Uygula
Aşı Takvimi Yaklaşanlar
Randevularım
Popülasyon
Aşı Ekibimi Oluştur
menülerini görüntüler.
Hekim girişi yapan kullanıcılar Ana Sayfada;
Aşı Uygula
Randevularım
Aşı Ekibimi Oluştur
menülerini görüntüler.
Aşılanacak Kişi Ekle
Menüsünü ise sadece HSYS'de aşılanacak kişi ekleme yetkisi olan kullanıcılar görüntüleyebilecektir.
EĞER SAĞLIK PERSONELİ İSENİZ;
Eğer Sağlık Personeli Girişi seçildiyse Cep Telefon Numarası girilerek SMS Şifre Al butonuna tıklanır.
Sağlık Personelleri, Aile Hekimi veya Hekim tarafından yetki verildiği taktirde sisteme giriş yapabilir.
Yetkisi olmayan personeller sorumlu hekimlerine başvurarak yetki talep edebilir.
Telefona gelen şifre belirlenen süre zarfında giriş ekranındaki ilgili alana yazılır ve Giriş butonuna tıklanır.
Eğer belirlenen süre zarfında giriş yapılamadıysa Tekrar SMS Şifre Al butonuna tıklanarak telefona tekrar şifre gelmesi sağlanır.
Sağlık Personeli girişi yapan kullanıcılar Ana Sayfada
Aşı Uygula
Randevularım
menülerini görüntüler.
Sağlık Personeli kullanıcısı uygulama içinde yapacağı tüm işlemleri kendisine yetki veren hekim gözetiminde gerçekleştirir.
Aile Hekimi Girişi yapan kullanıcının eğer birden fazla işlem yapabileceği birimi varsa birim seçimi yaparak devam edilir. Tek birimi olan kullanıcılar seçim yapmadan direkt olarak sistem tarafından Ana Sayfaya yönlendirilir.
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