Sağlık Bakanlığı'nın yeni uygulaması olan Aşıla nedir ve nasıl kullanılır? Aşıla uygulamasına nasıl kayıt olunur, nereden indirilir?

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen ve erişime açılan Aşıla uygulaması, günün en çok merak edilen konu başlıkları arasında öne çıkıyor. Zira, Aşıla mobil uygulaması ile Kovid-19 aşı takibi gerçekleştirilecek. Koronavirüsü aşısı kayıt oluşturmak için de bu uygulamanın kullanılması gerekiyor. Durum böyle olunca, Aşıla uygulaması hakkında bilgiler de araştırılmaya başlandı.

AŞILA MOBİL UYGULAMASI NEDİR?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Aşıla uygulaması ile ilgili şunlar paylaşıldı;

Covid-19 pandemisi ile mücadelede aşılama en etkili yöntemlerin başında gelmektedir. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen AŞILA Mobil Uygulaması ile hekimlerimiz ve sağlık personellerimiz kolay ve hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın aşılanma sürecini takip edebilecektir.

AŞILA UYGULAMASINA NASIL KAYIT OLUNUR? AŞILA İNDİR!

Bakanlık tarafından yapılan açıklamanın devamında, Aşıla uygulaması nasıl kullanılır, nereden kayıt olunur ve indirilir sorularına da yanıt verildi. Peki, Aşıla uygulamasına kayıt nasıl olunur, nereden indirilir?

Aşıla uygulaması indirmek için ve kullanmak için yapmanız gerekenler şu şekilde;