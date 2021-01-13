Son dakika: Can Ataklı’dan tuhaf başörtü savunması!

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Can Ataklı'nın savunması alındı. Uzun yıllardır Türkiye'de gazetecilik yaptığını, yaklaşık 20 yıldır da televizyonculuk yaptığını söyleyen Ataklı, "Daha önce laiklik ve benzeri konulardaki görüşlerimi defalarca açıkladım. Bu zamana kadar hakkımda herhangi bir dava açılmadı. Olayın olduğu gün Tele 1 televizyonunda programı sunarken arkamdaki yayında, görülmeyen ekranda EBA TV yayınının başladığını gördüm. Yayında başörtülü bir öğretmen vardı. Bu konudaki düşüncemi 4-5 cümle ile aktardım. Hakaret kastım yoktur. Böyle bir suçlamayla suçlandığım için üzüntülüyüm. Benim ifade tarzım bazı kesimi rahatsız edebiliyor. Yazı olarak konuşmalarım okunduğunda rahatsız edici olabilir. Ancak televizyon ortamındaki konuşma tarzım, jest ve mimiklerim dikkate alındığında rahatsız edici gelmemektedir. Bu hususun da dikkate alınmasını istiyorum" dedi.

ERTELEME İSTEDİ

Beraatine karar verilmesini isteyen Can Ataklı, ceza verilmesi durumunda ise hükmün açıklanmasının geri bırakılarak, cezasının ertelenmesini talep etti.





Ataklı'dan şikayetçi olan Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatı Müjgan Siyah Çevik ise "Sanık tecrübeli bir gazetecidir. Kadın hakları konusunda farkındalık yaratma görevi en çok medya mensuplarınındır. Sanığın tecrübeli bir gazeteci olarak bu konuşmayı yapmasını kabul etmiyoruz. Olay tarihinde pandemi nedeniyle insanların eve kapandığı ve ekonominin zarar gördüğü bir dönemde başörtülü bir öğretmeni gündeme taşımak kabul edilemez. Nefret suçları topluma zarar vermektedir. Toplum önünde olan insanların buna dikkat etmesi gerekir. Başörtülü olanların bu nefret söylemleri nedeniyle zarara uğradığı bir gerçektir" dedi.



Kardeşlik Derneği avukatları da davaya müdahil olmak için dilekçe verdi. Hakim, Kardeşlik Derneği'nin müdahillik talebini kabul ederken, KADEM'in talebini reddetti.



Duruşmayı mayıs ayına erteleyen hakim, davanın esasına ilişkin mütalaasını hazırlaması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi.



İstanbul Adalet Sarayı önünde davaya ilişkin açıklama yapan Kadem üyesi bir grup, Can Ataklı'ya yönelik tepkilerini dile getirdi. Davanın takipçisi olacaklarını dile getiren grup, Ataklı'nın cezalandırılmasını istedi.

1,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Can Ataklı 23 Mart 2020 tarihinde bir televizyon kanalında yaptığı konuşmada, EBA TV'de eğitim veren başörtülü öğretmene yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle tepki toplamış, şikayetler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlatmıştı. Ataklı, "Şu an okullarda başörtülü öğretmen var mı? Var. Ama milyonlarca öğrenciye rol model olarak türbanlı öğretmeni vermek çok yanlış. Yani bana özgürlük mözgürlük falan diye anlatmayın kardeşim. Öğretmenin görüntüsü türbanlı öğretmen değil. Hiç türbanlı öğretmen görmemiş olan var, gören var. Ama sen ilk gün başlıyorsun ve imaj olarak türbanlı öğretmen ile başlamak kadar facia bir şey olamaz" demişti. Savcılığın hazırladığı iddianamede Ataklı'nın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 9 aydan 1,5 yıla kadar hapsi isteniyor.