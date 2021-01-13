Son dakika: FETÖ Muhsin Yazıcıoğlu dosyasını böyle kapatmış!





Durakoğlu bana Yazıcıoğlu dosyasının kapatılması konusunun savcılıkla görüşüldüğünü ve dosyanın kapatıldığını söyledi ve 'Bu işi tereyağından kıl çeker gibi hallettik' dedi.



Bu konunun detayını Durakoğlu, Kocatürk ve Gülbent bilmektedir. Daha sonra dosya kapatıldı. Bu konu bir daha görüşülmedi."