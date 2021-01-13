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haber: konusunda Sinovac'tan flaş açıklama!

haberi: uygulamasında geri sayım başladı. milyonlarca kişi haberlerine kilitlenirken, son günlerde koronavirüs aşısı konusunda etkinlik tartışmaları dikkat çekti. Sinovac'tan '' konusunda son dakika açıklaması geldi. CEO'su Yin Weidong, 'ın etkili ve güvenli olduğunu vurgulayarak, koronavirüs aşısı için bazı klinik testlerde neden etkinliğin yüzde 50 düzeyinde göründüğünü bildirdi.

Giriş Tarihi: 13.1.2021 16:55 Son Güncelleme: 13.1.2021 17:00 ABONE OL
Son dakika haber: Çin aşısı etkinliği konusunda Sinovac'tan flaş açıklama!

haberleri… aşısı konusunda ülkeler birer ikişer onay verme sürecini geçmeye başladı. 'de 'Aşıla' uygulaması ile başlayacak CoroVac'ın etkinliği konusunda önemli açıklamalar geldi. 'ın üreticisi Sinovac'ın CEO'su Yin Weidoing Pekin'de düzenlenen basın brifinginde koronavirüs aşısı CoronaVac hakkında son dakika açıklamalarda bulundu.

Son dakika haber: Çin aşısı etkinliği konusunda Sinovac'tan flaş açıklama!

DENEYLERDE VİRÜSE YAKALANMA RİSKİ YÜKSEK SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KULLANILMASI SONUÇLARI ETKİLEDİ

Sinovac CEO'su Yin Weidong, geliştirilen geliştirilen aşısının oldukça etkili ve güvenli olduğunu söyledi. Weidong, Brezilya'daki etkinlik sonuçlarının 50,38 çıkması üzerine, bunun sebebinin klinik deneylere katılan kişilerin koronavirüse yakalanma riski yüksek olan sağlık çalışanları olması olarak açıkladı.

Son dakika haber: Çin aşısı etkinliği konusunda Sinovac'tan flaş açıklama!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, "Çin aşıların güvenliğine ve etkinliğine her zaman büyük önem veriyor. Çinli aşı geliştiricileri, aşıların bilimsel kurallara ve gerekliliklere sıkı sıkıya bağlı olarak araştırma ve geliştirme çalışmalarına devam ediyorlar. Ayrıca bu alanda uluslararası işbirliklerini de aktif şekilde sürdürüyorlar" dedi.

Son dakika haber: Çin aşısı etkinliği konusunda Sinovac'tan flaş açıklama!

ÇİN SAĞLIK KOMİSYONU YETKİLİSİ: AŞILAMA SORUNSUZ ŞEKİLDE SÜRÜYOR

Çin Sağlık Komisyonu Yetkilisi Wang Bin geçtiğimiz günlerde Devlet Konseyi basın toplantısında, Çin'in şu ana kadar 10 milyondan fazla dozu uyguladığını ve aşılamanın sorunsuz bir şekilde ilerlemeye devam ettiğini söyledi.

Son dakika haber: Çin aşısı etkinliği konusunda Sinovac'tan flaş açıklama!

ENDONEZYA DEVLET BAŞKANI ÜLKEDE KORONAVİRÜS AŞISI OLAN İLK KİŞİ OLDU

Ayrıca Bugün Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Sinovac'ın corona virüs aşısı 'ın ilk dozunu bugün aldı. Widodo, ülkede olan ilk kişi oldu.

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Son dakika haber: Çin aşısı etkinliği konusunda Sinovac'tan flaş açıklama!
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