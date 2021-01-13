Son dakika haberi | Başkan Erdoğan'dan 2023 mesajı: Tekrar kazanacağız...

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sivas İl Kongreleri'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Ülkemizi 2023 hedeflerine tamamen ulaştırmadan bize durmak, duraksamak, bir anı bile boşa geçirmek haramdır." dedi.

Son dakika! Başkan Erdoğan'dan AK Parti İl Kongreleri'nde önemli açıklamalar | Video

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Salgınla mücadele tedbirleri sebebiyle ara verdiğimiz kongrelerimize yeniden başlıyoruz. İl kongrelerimize devam edeceğiz. Hedefimiz Şubat ayının son günlerinde planladığımız İzmir, Ankara ve İstanbul kongreleri ile birlikte bu süreci tamamlamaktır. Üye sayımızı sadece geçen yıl 1 milyon artırmış olmamız milletimizin partimize sahip çıktığının göstergesidir.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 2023 MESAJI: TEKRAR KAZANACAĞIZ Kongelerimizde görev alan il yönetimlerden en büyük beklentim 2023'e kadar her günümüzü seçim günü gibi görerek çalışmalarıdır. Cumhur İttifakı güçlenerek yoluna devam edecektir. 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak hem mecliste ezici çoğunlukla temsil edileceğiz hem de Cumhurbaşkanlığı seçimini tekrar kazanacağız. Bu süreçte göstereceğiniz gayret için her birinize şimdiden teşekkür ediyorum.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ: ZERRE KADAR ONURU OLSA KASETLE GELDİĞİ KOLTUĞU BIRAKIR

Başkan Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki göstererek, "CHP tarihi boyunca hep Türkiye'nin sorunlarını büyütmüş bir partidir. CHP büyük zulümlerin partisidir. Milletin seçtiği Cumhurbaşkanını hala hazmedemiyorlar. Bu karikatür zatın psikolojik analizi işin erbabı için bulunmaz bir hazinedir. Partilerinde işler kaset, taciz ve hırsızlıkla yürüdüğü için milletin tercihiyle göreve gelebilmeyi havsalalarına sığdıramıyorlar. Her seçimi kaybetmiş bu zatın, zerre kadar onuru, kendisine azıcık saygısı olsa kasetle geldiği o koltuktan haysiyetiyle çekip giderdi." dedi.

Erdoğan, "Ülkemizi 2023 hedeflerine tamamen ulaştırmadan bize durmak, duraksamak, bir anı bile boşa geçirmek haramdır." diye konuştu.